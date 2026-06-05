Detalji užasa u Banovićima: Nakon komšijske svađe ubio muškarca i ranio njegovu suprugu, pucao i na treću osobu

Muškarac koji je danas usmrtio komšiju i ranio njegovu suprugu u Banovićima danas, je uhapšen, a uviđaj je u toku.

Kako je potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uviđaj obavljaju dežurni tužilac i istražitelji SKP MUP-a TK.

– H.T (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć. (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć (47). Također, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio – navode iz Tužilaštva.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.Bit će izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela. Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilastva i prema njemu ce biti poduzete dalje mjere i radnje – istakli su iz Tužilaštva TK,piše Avaz

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