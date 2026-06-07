Tri znaka kojima će ove sedmice sve ići od ruke

Neki sedmice prolaze u znaku stresa, kašnjenja i nepredviđenih prepreka, a neki donose osjećaj da se sve slaže baš onako kako treba. Prema astrološkim prognozama, idući tjedan bit će posebno naklonjen trima horoskopskim znakovima kojima će se otvoriti brojne prilike na poslu, u ljubavi i svakodnevnom životu. Ako pripadate jednom od njih, pripremite se za razdoblje u kojem će vam sreća biti vjeran saveznik.

Lav

Lavovi ulaze u tjedan pun samopouzdanja i pozitivne energije. Zvijezde im donose prilike za napredak na poslovnom planu, a njihove ideje napokon će dobiti pažnju koju zaslužuju. Mnogi Lavovi mogli bi dobiti pohvalu, novu poslovnu ponudu ili priliku za projekt koji će ih dodatno istaknuti.

Ni privatni život neće zaostajati. Slobodni Lavovi mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati, dok će oni u vezi uživati u skladnijoj komunikaciji i zajedničkim planovima. Sve što budu radili pratiti će doza sreće i osjećaj da su na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Djevica

Djevice će idućeg tjedna imati osjećaj da se sav njihov trud napokon isplaćuje. Situacije koje su ih ranije opterećivale počet će se rješavati, a pred njima će se otvoriti mogućnosti koje su dugo priželjkivale. Posebno povoljan period očekuje ih kada su u pitanju financije i organizacija važnih životnih planova.

Njihova smirenost i praktičnost pomoći će im da donesu dobre odluke bez nepotrebnog premišljanja. Upravo će zahvaljujući toj stabilnosti ostvariti nekoliko manjih, ali značajnih pobjeda koje će im podići raspoloženje i vratiti vjeru u vlastite sposobnosti.

Strijelac

Strijelci će biti među najvećim sretnicima idućeg tjedna. Pred njima je razdoblje ispunjeno dobrim vijestima, zanimljivim susretima i prilikama za širenje vidika. Mogući su iznenadni pozivi, putovanja ili projekti koji će ih izvući iz rutine i donijeti uzbuđenje koje toliko vole.

Njihov optimizam bit će zarazan, a upravo će ih pozitivan stav dovesti do novih poznanstava i korisnih kontakata. Što god odluče pokrenuti, imat će osjećaj da se okolnosti slažu u njihovu korist. Zato je ovo idealan trenutak da naprave korak prema cilju koji već neko vrijeme odgađaju, piše index.

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