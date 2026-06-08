OVAJ KOLAČ OD MAKA I BANANA ODUŠEVIO JE SVE – JEDNOSTAVAN RECEPT KOJI USPJEVA SVAKOME

Ako tražite kolač koji je istovremeno sočan, kremast i jednostavan za pripremu, ovaj recept je pravi izbor. Kombinacija maka, banana i vanilije daje bogat okus, a sastojci su pristupačni i lako dostupni.
CIJELU PRIPREMU KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Sastojci za biskvit:
– 2 jaja
– 6 kašika šećera
– 5 kašika ulja
– 8 kašika mlijeka
– 10 kašika brašna
– 7 kašika mljevenog maka
– 1 prašak za pecivo
Sastojci za kremu:
– 1 l mlijeka
– 2 pudinga od vanilije
– 6 kašika šećera
– 3 kašike griza
– 2 banane
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom, zatim dodajte ulje i mlijeko. Umiješajte brašno, mljeveni mak i prašak za pecivo. Smjesu izlijte u pleh i pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta.
Za kremu odvojite manju količinu mlijeka i u njoj razmutite puding i griz. Ostatak mlijeka zagrijte sa šećerom do ključanja, pa dodajte pripremljenu smjesu. Kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne.
Kada se krema malo prohladi, dodajte dvije izgnječene banane i dobro promiješajte. Kremu rasporedite preko ohlađenog biskvita i ostavite kolač nekoliko sati u frižideru da se stegne.
Rezultat je izuzetno sočan kolač sa mirisnim makom i nježnom kremom od vanilije i banana koji će se sigurno dopasti ljubiteljima domaćih deserata.