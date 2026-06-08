Raste broj žrtava na Filipinima: Poginulo 15 osoba, preko 120 povrijeđeno…

Najmanje 15 osoba izgubilo je život, dok je 129 povrijeđeno nakon što je snažan zemljotres magnitude 7,8 pogodio južni dio Filipina, izazvavši paniku među stanovništvom i upozorenja na tsunami širom pacifičke regije, javlja BBC. Upozorenje na tsunami je sada ukinuto.

Prema podacima filipinskih vlasti, zemljotres se dogodio u 7:37 sati po lokalnom vremenu (23:37 GMT) u blizini obale General Santos Cityja, na otoku Mindanao, najvećem filipinskom otoku na jugu zemlje.

Policija je saopćila da je broj poginulih porastao na najmanje 15, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu za eventualnim preživjelima u pogođenim područjima. Istovremeno, najmanje 129 osoba zatražilo je medicinsku pomoć zbog povreda zadobijenih tokom podrhtavanja tla i urušavanja objekata.

Potres pogodio gusto naseljena područja

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs) objavio je da je epicentar zemljotresa bio u moru, nedaleko od južne obale Mindanaa, na dubini od svega 10 kilometara.

Stručnjaci ističu da se plitki zemljotresi često snažnije osjete na površini i mogu izazvati veću materijalnu štetu u odnosu na potrese koji nastaju na većim dubinama.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju oštećene zgrade, popucale ceste i građane koji u strahu napuštaju svoje domove. U pojedinim područjima došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom, dok su lokalne vlasti organizirale privremena skloništa za evakuirane stanovnike.

Izdana upozorenja na tsunami

Nakon snažnog zemljotresa, nekoliko država u regiji izdalo je upozorenja na tsunami zbog mogućnosti nastanka opasnih morskih valova.

Među zemljama koje su aktivirale sigurnosne protokole bile su Filipini, Indonezija i Japan. Vlasti su pozvale stanovnike priobalnih područja da se udalje od obale i potraže sigurnija mjesta na višim nadmorskim visinama.

Iako su kasnije tokom dana većina upozorenja ukinuta nakon procjene da neposredna opasnost više ne postoji, nadležne službe nastavile su pratiti stanje na moru.

Predsjednik Marcos naredio hitnu reakciju

Predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Jr. izjavio je da je naložio svim relevantnim državnim institucijama da odmah poduzmu potrebne mjere kako bi se pomoglo pogođenom stanovništvu.

– Naložio sam svim nadležnim vladinim agencijama da djeluju bez odlaganja. Pozivam građane da prate službena upozorenja i da se, ukoliko se nalaze u ugroženim područjima, premjeste na više terene – poručio je Marcos.

Vlada je aktivirala krizne timove, a pripadnici vojske i službi civilne zaštite raspoređeni su u najteže pogođenim područjima radi pružanja pomoći, evakuacije stanovništva i procjene štete.

Filipini među seizmički najaktivnijim državama svijeta

Filipini se nalaze unutar Pacifičkog vatrenog prstena, područja poznatog po intenzivnoj seizmičkoj i vulkanskoj aktivnosti. Zemlja se nalazi na spoju nekoliko velikih tektonskih ploča, zbog čega je redovno pogođena zemljotresima različitog intenziteta.

Iako se manja podrhtavanja tla bilježe gotovo svakodnevno, snažni zemljotresi poput ovog mogu imati razorne posljedice po stanovništvo i infrastrukturu.

Stručnjaci upozoravaju da su nakon ovako snažnih potresa mogući brojni naknadni zemljotresi, te savjetuju građanima da ostanu oprezni i da slijede upute nadležnih službi.

Spasilačke ekipe nastavljaju rad na terenu, dok vlasti procjenjuju razmjere štete i nastoje osigurati pomoć hiljadama stanovnika pogođenih ovom prirodnom katastrofom, pišu vijesti.

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