Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu

Lokalni iranski mediji, pozivajući se na vojne izvore, navode da su desetine projektila ispaljene prema ključnim vojnim položajima Izraela, što je aktiviralo sirene u Haifi i centralnim regijama.

Obaviješteni izvori su rekli da su rakete precizno pogodile svoje ciljeve.

Na cijeloj teritoriji Izraela proglašena je vazdušna opasnost.

Ranije su Izraelske odbrambene snage izvele su nove vazdušne udare na južna predgrađa Bejruta, što je izazvalo oštre reakcije Irana i dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku.

Teheran je poručio da će odgovor na napade biti „bolan“ te upozorio da američke i izraelske vojne baze i imovina u regionu mogu biti smatrane legitimnim metama. Ova izjava dodatno je pojačala zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba,pišu Vijesti

Nakon iranskih prijetnji, izraelski premijer Benjamin Netanyahu zakazao je hitne sigurnosne konsultacije kako bi se razmotrila situacija i potencijalni dalji koraci.

U diplomatskom kontekstu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi, u slučaju postizanja dogovora s Iranom, dvije strane mogle zajednički raditi na kontroli i uništavanju zaliha uranijuma, uz napomenu da bi ukidanje sankcija Teheranu bilo moguće tek nakon sporazuma.

Istovremeno, u Teheranu je prenesena poruka iz Pakistana upućena vrhovnom iranskom vjerskom lideru ajatolahu Mojtabi Khameneiju, što dodatno ukazuje na intenzivne diplomatske kontakte u regionu.

Situaciju dodatno komplikuju i incidenti u Hormuškom moreuzu, gdje je američka vojska saopćila da je oborila dva iranska drona za koja tvrdi da su predstavljala prijetnju komercijalnim brodovima.

Sve navedeno ukazuje na naglo pogoršanje sigurnosne situacije u regionu, uz sve izraženije rizike od šireg regionalnog sukoba u kojem su uključeni Iran, Izrael i Sjedinjene Američke Države.

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