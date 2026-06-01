Svaštara

Jedan položaj mogao bi vam pomoći da lakše preživite vruće ljetne noći

5.3K  
Objavljeno prije 27 minuta

Toplinski valovi, koji sa sobom donose i takozvane tropske noći, mogu ozbiljno narušiti kvalitetu sna.

 Spavanje - Fokuzz.com

Je li važno na kojoj strani spavate?

Čini se da je važna i strana na kojoj spavate. Dr. Abhinav Singh, liječnik specijaliziran za medicinu spavanja, za The Sleep Foundation rekao je da spavanje na lijevoj strani može pomoći osobama koje noću pate od žgaravice ili drugih probavnih tegoba.

Razlog leži u građi želuca. Veći dio njegova sadržaja nalazi se na lijevoj strani tijela pa se želučana kiselina teže vraća u jednjak kada osoba leži na lijevom boku.

Neka istraživanja pokazuju da se do 10 posto ljudi noću suočava s gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB-om), koja može narušiti kvalitetu sna i dovesti do začaranog kruga lošeg odmora i umora.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh