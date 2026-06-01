Stari pčelar otkrio: “Ovo je jedini pravi ljekoviti med, bagremov nije dovoljan”

Iako su bagremov i livadski med popularni i široko korišteni, smatraju da postoji jedna sorta koja se posebno izdvaja po ljekovitosti – kestenov med.

Bagremov med se najčešće preporučuje za djecu i osobe osjetljivog želuca, dok je livadski univerzalan i pogodan za svakodnevnu upotrebu. Međutim, kada su u pitanju prehlade, slab imunitet, problemi s venama ili povišen pritisak, pčelari ističu kestenov med kao najjači prirodni saveznik.

Kestenov med sadrži znatno veću količinu polifenola u odnosu na svjetlije vrste, što mu daje snažna antioksidativna svojstva. Odlikuje ga tamna boja, specifična gorčina i sporija kristalizacija, što su, prema pčelarima, znakovi kvalitete.

Stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima navode da tamnije vrste meda imaju veću antioksidativnu aktivnost, ali se naglašava da med nije zamjena za terapiju, već dodatak ishrani.

Preporučuje se umjerena konzumacija – jedna do dvije kašičice dnevno, jer je med i dalje prirodni šećer. Osobe sa dijabetesom ili hroničnim bolestima trebaju se prije upotrebe konsultovati s ljekarom.

