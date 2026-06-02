Netanyahu se oglasio nakon što ga je Trump nazvao luđakom: Evo šta mu je poručio

Iran je ranije u ponedjeljak zaprijetio da će odustati od pregovora sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanonu. Tijekom razgovora Trump je, prema riječima dvaju izvora Axiosa, Netanyahua nazvao „luđakom“ i optužio ga za nezahvalnost. Također je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut.

Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump upozorio Netanyahua kako bi provođenje prijetnji o bombardiranju libanonske prijestolnice dodatno izoliralo Izrael na međunarodnoj sceni.

Dva izvora navode da je Trump tijekom razgovora ustvrdio kako je upravo on pomogao Netanyahuu da izbjegne zatvor, aludirajući na svoju podršku tijekom suđenja za korupciju protiv izraelskog premijera.

“Potpuno si lud”

Prepričavajući Trumpove riječi, jedan američki dužnosnik rekao je da je predsjednik poručio:

„Potpuno si lud. Da nije bilo mene, završio bi u zatvoru. Spašavam te. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga.“

Drugi izvor upoznat s razgovorom rekao je da je Trump bio izrazito ljutit te je u jednom trenutku povikao na Netanyahua:

„Što, dovraga, radiš?“

Trump smatra da Izrael pretjeruje

Američki dužnosnik rekao je da je Trump svjestan kako Hezbollah raketira Izrael i da se Izrael mora braniti, no smatra da je Netanyahu posljednjih dana pretjerao s eskalacijom sukoba.

Osim prijetnji napadom na Bejrut, Izrael je proširio i kopnenu operaciju na jugu Libanona.

Drugi američki dužnosnik naveo je da je Trump posebno zabrinut zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanonu te se protivio rušenju čitavih zgrada radi likvidacije pojedinih zapovjednika Hezbollaha.

Izrael odustao od napada na Bejrut

Prema riječima jednog izraelskog dužnosnika, Izrael više ne planira napade na ciljeve Hezbollaha u Bejrutu.

Trump i Netanyahu i ranije su imali napete razgovore, ali su unatoč tome blisko surađivali po pitanju Irana i drugih važnih tema. Jedan dužnosnik rekao je da je ovo bio jedan od najgorih razgovora između dvojice čelnika otkako se Trump vratio u Bijelu kuću.

Trumpovu ljutnju, čini se, dodatno je pojačala procjena da bi Netanyahuova odluka o eskalaciji sukoba u Libanonu mogla ugroziti pregovore koje Washington vodi s Iranom.

Nakon razgovora Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori s Iranom „nastavljaju ubrzanim tempom“.

Netanyahu: Naš stav se nije promijenio

Nakon razgovora Netanyahu je objavio priopćenje u kojem je naveo da je Trumpu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbollah ne prestane napadati Izrael. Dodao je da će izraelske snage u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libanona.

„Naš stav ostaje nepromijenjen“, poručio je Netanyahu.

No drugi američki dužnosnik tvrdi da je Trump tijekom razgovora potpuno nadjačao izraelskog premijera.

„Bibi je na kraju rekao: ‘U redu, u redu, samo se pobrini da sve bude riješeno’“, rekao je dužnosnik.

Netanyahuov ured nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Prema izvorima Axiosa, memorandum o kojem pregovaraju SAD i Iran uključuje i prekid sukoba u Libanonu. Upravo je to pitanje bilo povod i za jedan od prethodnih napetih razgovora između Trumpa i Netanyahua.

