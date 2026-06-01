Stručnjaci upozoravaju: Ova tri napitka najviše doprinose prijevremenom starenju

U jednom video-snimku na Jutjubu izdvojila je napitke za koje tvrdi da mogu negativno uticati na kolagen i zdravlje crijeva. Prema njenim riječima, njihova redovna konzumacija može doprinijeti izraženijim znakovima starenja.

Ovo su tri popularna pića koja, kako kaže, mogu ubrzati starenje i štetiti zdravlju crijeva.

Gazirana pića

Na vrhu njenog spiska nalaze se gazirana pića.

„Sadrže šećer koji uzrokuje glikaciju, a ona dovodi do umrežavanja kolagenskih vlakana, zbog čega starite mnogo brže“, upozorila je dr Dženin Boring.

Objasnila je da oštećenje kolagena može uticati na čvrstoću i elastičnost kože. Dodala je i da vještački zaslađivači u dijetalnim verzijama mogu negativno uticati na crijevni mikrobiom.

Energetska pića

Dr Dženin Boring kao drugu lošu opciju navodi energetske napitke.

„Nažalost, sadrže kofein, ali bez antioksidanasa koji se prirodno nalaze u kafi i čaju“, objasnila je.

Smatra da zbog toga tijelo ostaje bez dijela zaštite od oksidativnog stresa. Dodaje da mnoga energetska pića sadrže velike količine šećera, vještačkih aroma i drugih aditiva.

Alkohol

Na spisku se našao i alkohol.

„Alkohol uništava i vaš mikrobiom“, upozorava doktorka, ističući da može smanjiti broj korisnih bakterija u crijevima.

Prema njenim riječima, to može uticati na proizvodnju kolagena i funkciju kožne barijere. Osim toga, poznato je da alkohol izaziva dehidraciju, zbog čega koža može izgledati umornije, suvlje i starije nego što jeste.

