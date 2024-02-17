Preminula Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića

Osam mjeseci nakon što nas je napustio Halid Bešlić, na bolji svijet preselila je i njegova supruga Sejda.

Teško je riječima opisati njihovu ljubav, a možda ju je najbolje dočarao upravo Halid. Iako je tokom karijere otpjevao desetine bezvremenskih hitova, često je prijateljima znao reći: “Sejda je moja najveća pjesma.”

U svakoj Bešlićevoj pjesmi o ljubavi i čežnji bilo je barem malo Sejde.

Nije slučajno ni to što je posljednja pjesma koju je Halid objavio prije smrti nosila naziv “Sejda”.

“Još si mlada kao nekad, Sejdo,

Još si lijepa kao onog dana,

Kad si pored mene svila gnijezdo,

Kad si srce meni dala ti.”

Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Bila je uz njega u najljepšim, ali i najtežim trenucima nakon teške saobraćajne nesreće, u godinama koje su donosile nove izazove i onda kada su se reflektori gasili.

Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će sahranjeni jedno pored drugog. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji velikana, ali legendarni pjevač želio je drugačije.

Želio je da pored njega na Barama bude njegova Sejda. Time je još jednom pokazao koliko ju je volio i koliko su njihova ljubav, odanost i zajedništvo bili veći od svake slave.

Neka im je vječni rahmet i laka zemlja. 🖤

