Sejda je vodila životnu bitku duže od Halida: Njemu je bilo važnije njeno zdravlje, nego vlastito

Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra prošle godine nakon borbe s teškom bolešću, a svega nekoliko mjeseci kasnije preminula je i njegova supruga Sejda.

Sejdina životna borba trajala je duže od Halidove, a on je za svoju bolest saznao kada je otišao na ljekarski pregled zajedno sa Sejdom, koja je tada već bila bolesna,piše Avaz

Halid Bešlić je sve vrijeme bio velika podrška supruzi, redovno je pratio na preglede.Tokom jednog od tih odlazaka, ljekar je primijetio da ni Halid ne izgleda dobro te mu preporučio dodatne pretrage. Nakon pregleda, kako se navodi, dijagnosticiran mu je rak, što je bio veliki šok za porodicu.

Bešlić je bio podvrgnut terapijama, ali izvori bliski porodici su tada govorili da je, ipak, veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku.

U jednom trenutku su Halid i Sejda bili smješteni zajedno na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Sejda je nakon smrti supruga puštena u jednom trenutku na kućno liječenje, a teško je podnijela gubitak supruga.

