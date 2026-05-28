Merkur ulazi u Raka: 3 znaka očekuje preokret do 9. avgusta

Merkur u Raku donijet će odlične prilike za Rakove, Ribe i Škorpije, sve dok ne uđe u svoju retrogradnu fazu.

Ljudi s Merkurom u Raku često pamte detalje koje su drugi odavno zaboravili, naročito emocije i atmosferu nekog događaja iz prošlosti. Odluke ne donose samo razumom, već se oslanjaju i na svoj unutrašnji osjećaj.

Hladna komunikacija ne dolazi u obzir

Merkur u Raku donosi izraženu potrebu za sigurnošću kroz riječi, pa ovim ljudima mnogo znači način na koji im se neko obraća. Hladna komunikacija može ih lako povrijediti.

Njihov um ne razmišlja brzo kao kod vatrenih znakova, ali je sposoban osjetiti ono što nije izgovoreno.

Uvredе se ne zaboravljaju

U negativnijem smislu, Merkur u Raku može donijeti preosjetljivost, povlačenje u sebe i teško odvajanje od prošlosti. Ljudi s ovom pozicijom često dugo analiziraju stare razgovore i teško zaboravljaju uvrede.

Ipak, najbolja strana Merkura u Raku jeste to što uvijek zna kako izgovoriti prave riječi u pravom trenutku i pružiti utjehu, prenosi Novi.

