Reprezentativci Irske ne žele da igraju protiv Izraela

Kapiten reprezentacije Irske Nathan Collins rekao je danas da nijedan igrač neće biti zaustavljen ako bude želio da se usprotivi igranju utakmica protiv Izraela u Ligi nacija.

Fudbalski savez Irske je potvrdio da postoji realna mogućnost da odbijanje igrača da igraju dovede do disciplinskih mjera, uključujući izbacivanje iz takmičenja.

“Teško je reći o čemu bismo razgovarali jer je potrebna cijela grupa. Međutim, ako pojedinci žele da zauzmu stav, nećemo im se suprotstaviti, nećemo ih zaustaviti. Oni imaju pravo na svoje mišljenje. Ako budu čvrsti u vezi toga, ne možemo ih zaustaviti”, rekao je Collins,pišu Vijesti

Fudbaler engleskog Brentforda dodao je da igrači moraju da imaju povjerenje u savez.

“Moramo da vjerujemo da znaju šta rade. Izabrali smo da igramo fudbal. Izabrali smo da predstavljamo našu zemlju. Teška je situacija za nas”, dodao je on.

Grupa Irski sport za Palestinu pozvala je na bojkot utakmica, tvrdeći da se dešavaju “ozbiljna kršenja statuta UEFA i FIFA u vezi izraelskih ekipa koje igraju na okupiranim palestinskim teritorijama i brutalni sistem aparthejda i genocida koji irska vlada prihvata“.

Izrael je u više navrata odbacio optužbe za genocid i ratne zločine, tvrdeći da je rat u Gazi sredstvo samoodbrane, prenose agencije.

