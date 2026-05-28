Čanak: Dodik je dobio više nego što je tražio

Osnivač Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak smatra da je jedini interes Milorada Dodika novac, ali i da ga je dosta uložio u lobiranje.

“Milorad Dodik je dobio više nego što je tražio lobiranjem. Samo skidanje sa američkih sankcija je ogroman korak naprijed. Ja sam siguran, da je on uz svo svoje rusoljublje, ne drži glavninu svog plijena u Rusiju. Jer Zapad poštuje privatnu svojinu, a Rusija baš ne”, rekao je Čanak u emisiji “Jutro za sve” na BHT-u.

Čanak smatra da Christian Schmidt nije dobro branio BiH, da nije koristio svoja ovlaštenja za svoj posao.

“Ako si već postavljen, onda to i radi, nemoj se prenemagati i ići s pričom o nezamjeranju. Mislim da se trebao mnogo ranije sklonit”, rekao je Čanak.

Dodao je da bi lično volio da nakon Schmidta dođe neko ko ima punu svijest o očuvanju BiH.

“Čim neko pita odakle pare, odmah se prijeti secesijim, to su priče za malu djecu kojima se služi Mile Dodik”, rekao je Čanak i dodao da su pomace u Mađarskoj dobar signal da počinje odmicanje od politike Kremlja, pišu Vijesti.

