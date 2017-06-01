Cijene ‘lete u nebo’: Objavljeno šta je najviše poskupilo. Razlika u odnosu na 2025. je drastična

Na mjesečnom nivou, poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića (0,5 posto), kao i odjeće i obuće (0,8 posto), pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH.

Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke porasli su za 1,4 posto, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5 posto. U sektoru prijevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacija (1,9 posto), obrazovanja (0,1 posto), restorana i hotela (0,4 posto), te ostalih dobara i usluga (0,3 posto). Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće porasli su za 0,2 posto.

Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana, gdje su u prosjeku smanjene za 0,3 posto na mjesečnom nivou.

Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 6,8 posto, a najveći godišnji rast cijena zabilježen je u sektoru prijevoza, gdje su cijene porasle za 25,9 posto u odnosu na april prošle godine. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11 posto, a poskupljenja su zabilježena i u zdravstvu (5,7 posto), restoranima i hotelima (6,2 posto), te rekreaciji i kulturi (4,4 posto).

Hrana i bezalkoholna pića bilježe godišnji rast od 2,6 posto, dok su cijene alkoholnih pića i duhana porasle za 3,4 posto. Komunikacije su skuplje za 3,2 posto, obrazovanje za 3,6 posto, a ostala dobra i usluge za 2,7 posto. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku odjeća i obuća za 6,8 posto, prenosi Radiosarajevo.

