Drama na Roland Garrosu: Pobijedio nakon pet sati pa se srušio na terenu

Češki tenisač Jakub Menšik prošao je u drugo kolo Roland Garrosa nakon nevjerojatne drame protiv Argentinca Mariana Navonea, ali završnica meča zabrinula je sve na stadionu u Parizu.

Menšik je slavio nakon gotovo pet sati igre rezultatom 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6, no odmah nakon posljednjeg poena srušio se na teren zbog teških grčeva i iscrpljenosti.

Imao velikih problema s grčevima

Dvoboj je bio pun preokreta. Obojica tenisača dominirala su u pojedinim setovima, a prava ludnica dogodila se u odlučujućem petom setu.

Navone je propustio čak devet meč-lopti, dok je Menšik pri vodstvu Argentinca 5:4 morao spašavati situaciju i ostati u meču. Na kraju je odluka pala u super tie-breaku do deset poena.

Tijekom završnice Menšik je imao velikih problema s grčevima, jedva se kretao po terenu, ali je unatoč svemu uspio realizirati sedmu meč-loptu i izboriti prolaz dalje.

Nakon pobjedničkog forhenda pao je na zemlju i ubrzo je postalo jasno da nešto nije u redu. Čeh je signalizirao sucu i liječnicima da ne može ustati, a do njega je odmah prišao i Navone kako bi mu pomogao.

Hitna stigla s invalidskim kolicima

Situacija je izgledala ozbiljno, pa je na teren stigla i hitna pomoć s invalidskim kolicima. Nakon nekoliko minuta Menšik je ipak uspio ustati i samostalno napustiti teren, no odmah po izlasku sjeo je u kolica i otišao prema svlačionici.

Ovogodišnji Roland Garros obilježile su ekstremno visoke temperature i veliki problemi igrača s vrućinom. U Parizu se tijekom dana temperatura na suncu penjala i iznad 40 stupnjeva, a brojni tenisači već su se žalili na iscrpljenost i fizičke probleme, piše Gol.hr.

Otro de los momentos dramáticos de este miércoles en #RolandGarros Mensik gana tras cinco sets y casi cinco horas a Navone y queda paralizado en el suelo sin poder levantarse Tuvo que dejar la pista en silla de ruedas pic.twitter.com/U8m5GuJysa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

