Nagla promjena vremena u BiH: Danas očekujte pljuskove i grmljavinu, a za vikend…

Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 33°C.

U Sarajevu će preovladavati umjerena oblačnost. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometereološkog zavoda.

Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ).

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 33°C.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu do 31°C.

Prvog dana vikenda Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C.

U nedjeljuće preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C.

