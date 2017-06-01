Žena primljena u bolnicu u Austriji zbog sumnje na ebolu: Pacijentica je u izolaciji

Pacijentica je juče primljena u bolnicu sa simptomima koji upućuju na tu opasnu bolest, a samo dva dana ranije, u ponedjeljak, vratila se s putovanja u Ugandu, gdje su nedavno zabilježeni slučajevi zaraze.

Zdravstvene vlasti odmah su reagovale te je žena smještena u izolaciju, piše austrijski Heute.

Prvi nalaz negativan

Prvi uzorak krvi koji je poslan na analizu donio je privremeno olakšanje jer se pokazao negativnim na virus ebole.

Međutim, slučaj se time ne smatra zaključenim. Prema uputstvima Državne sanitarne direkcije i Okružnog ureda Urfahr-Umgebung, prvi nalaz mora biti potvrđen drugim testiranjem kako bi se mogućnost infekcije sa sigurnošću isključila.

Do dobijanja konačnih rezultata, pacijentica ostaje na bolničkom liječenju u strogoj izolaciji.

Slijedi prevoz u Beč

Tokom sljedećih nekoliko sati pacijentica će biti prevezena posebnim transportom za zarazne bolesti u specijalizovanu kliniku u Beču.

Zdravstvene vlasti već su pokrenule postupak praćenja svih njenih kontakata, prenosi Novi.

Facebook komentari