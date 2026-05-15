Dnevni horoskop za 16. maj 2026.

Ovan
Posao: Danas vas čeka odluka koja mijenja tok jednog plana koji dugo stoji u mjestu. Ljubav: Partner očekuje više inicijative i jasnije pokazivanje emocija. Zdravlje: Napetost u tijelu – prijaće vam fizička aktivnost ili šetnja.
Bik
Posao: Fokus je na finansijama i izbjegavajte impulsivne kupovine. Ljubav: Neko iz okruženja pokazuje interesovanje, ali vi ste i dalje oprezni. Zdravlje: Moguća osjetljivost stomaka.
Blizanci
Posao: Komunikacija vam otvara vrata – važan razgovor donosi novu priliku. Ljubav: Flert se razvija spontano, ali vi zadržavate kontrolu. Zdravlje: Pad energije u drugom dijelu dana.
Rak
Posao: Završavate obaveze koje ste odlagali i time sebi skidate teret. Ljubav: Potreba za sigurnošću je pojačana i tražite više bliskosti. Zdravlje: Prijaće vam mir i odmor.
Lav
Posao: Dobijate potvrdu ili pohvalu koja vam vraća motivaciju. Ljubav: Privlačite pažnju, ali ne ulazite u površne odnose. Zdravlje: Više energije nego prethodnih dana.
Djevica
Posao: Dan za preciznost – sitni detalji danas prave veliku razliku. Ljubav: Previše analizirate partnerove reči. Zdravlje: Moguća napetost u varenju.
Vaga
Posao: Otvara se prilika kroz saradnju ili novi kontakt. Ljubav: Neočekivana poruka budi emocije koje ste potisnuli. Zdravlje: Potreban vam je bolji ritam odmora.
Škorpija
Posao: Brze odluke donose rezultate, ali izbjegavajte impulsivnost. Ljubav: Strasti su jake, ali i tenzije lako rastu. Zdravlje: Stres utiče na san.
Strijelac
Posao: Ideje koje ste ranije imali sada dobijaju potvrdu u praksi. Ljubav: Otvoren razgovor rješava nedoumice. Zdravlje: Prija vam kretanje i boravak napolju.
Jarac
Posao: Završavate važan zadatak i ulazite u mirniju fazu. Ljubav: Partner traži više vremena i prisustva. Zdravlje: Osjećaj umora – usporite.
Vodolija
Posao: Kreativna ideja može donijeti neočekivanu korist. Ljubav: Neočekivan susret pokreće emocije. Zdravlje: Više boravka na svježem vazduhu.
Ribe
Posao: Intuicija vas vodi u pravom smjeru – ne ignorišite osjećaj. Ljubav: Moguć kontakt iz prošlosti koji vas uzdrmava. Zdravlje: Povećana osjetljivost i potreba za odmorom.