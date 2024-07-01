Hirurg: Kad operišem ljude nakon srčanog, tačno znam koja ih je hrana do toga dovela

“Te namirnice potiču otpornost na inzulin, izazivaju kroničnu upalu i polako vam uništavaju srce”, rekao je hirurg, objasnivši da tijekom operacije može tačno vidjeti šta je uzrokovalo srčani udar. Opisao je nakupljanje plaka koji je bio “mekan, nestabilan i vrlo upalan” te koji “iznenada puca i blokira arteriju”, kao i “tvrdi, kalcificirani plak” koji “postupno sužava protok krvi kroz tu arteriju”.

Iako dr. Ovadia kaže da većina ljudi pretpostavlja da su glavni krivci crveno meso i zasićene masti, on tvrdi da je stvarni uzrok u “visokoprerađenim ugljikohidratima”.

Kao glavne čimbenike koji dovode do stvaranja opasnih naslaga naveo je “otpornost na inzulin, kronično visok šećer u krvi, upalu i visceralnu masnoću”.

“Ne mislim pritom samo na slatkiše i gazirana pića”, pojasnio je srčani hirurg.

“Govorim o bijelom kruhu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granola pločicama, aromatiziranom jogurtu, voćnom soku, instant zobenoj kaši i većini pakiranih proizvoda od cjelovitih žitarica.”

“Čak i hrana koja se reklamira kao zdrava, poput granole s niskim udjelom masti, kruha od cjelovitih žitarica i rižinih krekera, prepuna je ovih rafiniranih ugljikohidrata”, dodao je,pišu Vijesti

“Ove namirnice opetovano podižu vaš šećer u krvi i inzulin, potiču kroničnu upalu i skladištenje visceralne masti. I stvaraju upravo ono upalno okruženje koje se pretvara u onaj mekani, nestabilni plak koji svake sedmice viđam kako uzrokuje srčane udare u operacijskoj sali.”

Savjet je izbaciti prerađenu hranu

Njegov savjet ljudima je da iz prehrane izbace prerađene ugljikohidrate jer su to namirnice za koje smatra da nanose “najviše štete” ljudskim srcima.

Predlaže da ih se zamijeni “pravom cjelovitom hranom” poput povrća, životinjskih proteina i “zdravih masti u njihovom prirodnom obliku”.

Facebook komentari