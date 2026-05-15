Osam Palestinaca ubijeno, desetine ranjenih u izraelskim napadima na grad Gazu uprkos prekidu vatre

Osam Palestinaca je ubijeno, a više od 45 ranjeno u petak u dva izraelska zračna napada koji su pogodili stambenu zgradu i civilno vozilo u gradu Gazi, saopćili su medicinski izvori.Medicinski izvori rekli su za Anadolu da su žrtve, uključujući žene, prebačene u bolnicu Al-Shifa i poljsku bolnicu Palestinskog Crvenog polumjeseca u gradu Gazi.

Pogođena stambena zgrada

Izvori su naveli da su tri žrtve ubijene u napadu na vozilo, dok je pet osoba poginulo u napadu na stambenu zgradu.Nekoliko ranjenih nalazi se u kritičnom stanju, dodali su izvori.

Dopisnik Anadolu s terena rekao je da su požari i dalje gorjeli u pogođenoj zgradi u četvrti Rimal u zapadnom dijelu grada Gaze satima nakon napada.

Zgrada je pretrpjela teška oštećenja, dok su i obližnje građevine također ozbiljno oštećene.Svjedoci su rekli da su izraelski ratni avioni ispalili najmanje tri projektila na pogođeni sprat u zgradi Al-Muataz u južnoj četvrti Rimal.

Svjedoci su za Anadolu rekli da je izraelski dron također pogodio civilno vozilo u pokretu u ulici Al-Wahda, u blizini benzinske pumpe Abu Asi,piše Avaz

Prekid vatre

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre u oktobru 2025. godine, izraelska vojska je ubila oko 857 Palestinaca i ranila 2.486 drugih kroz granatiranja i pucnjave u kršenjima primirja, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva objavljenom u četvrtak.

Sporazum je postignut nakon dvije godine rata pokrenutog u oktobru 2023. godine, koji je kasnije nastavljen u različitim oblicima, pri čemu je ubijeno više od 72.000 Palestinaca, ranjeno preko 172.000 drugih i uništeno 90 posto civilne infrastrukture Gaze.

