U ovoj evropskoj zemlji prosječna plata iznosi 8.249 eura: Evo koje radnike traže

Lihtenštajn, mala evropska država između Austrije i Švajcarske, našao se na vrhu liste najisplativijih destinacija za preseljenje zahvaljujući prosječnoj neto plati od čak 8.249 eura i visokom životnom standardu.Indeks preseljenja bez poreza, odnosno Tax-Free Relocation Index, rang-lista je kompanije William Russell koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak, prenosi Pun kufer.

Prilikom izrade indeksa uzimaju se u obzir prosječne plate u državi, troškovi stanovanja i poreske stope. Namijenjen je pojedincima koji traže finansijski najpovoljnija mjesta za život i rad.

Odlično mjesto za preseljenje

Ako želite visoka primanja i relativno niske troškove života u odnosu na zaradu, Lihtenštajn je odlično mjesto za preseljenje u Evropi. Barem tako tvrdi ovaj indeks.

Stanovnici ove male države smještene između Austrije i Švajcarske imaju prosječnu neto platu od 8.249 evra

Ograničen broj dozvola za boravak

Treba uzeti u obzir da Lihtenštajn, zbog ograničenog prostora i broja stanovnika, izdaje ograničen broj dozvola za boravak. Najlakše ih je dobiti ukoliko pronađete poslodavca direktno u toj zemlji. Najtraženiji poslovi su u IT sektoru, finansijama, inženjerstvu i medicini.Ipak, treba imati u vidu da je riječ o veoma maloj zemlji sa svega 40.000 stanovnika, u kojoj čak 70 odsto radne snage čine strani državljani – najviše iz Njemačke, Austrije i Švajcarske.

Netaknuta priroda

Lihtenštajn se može pohvaliti stabilnom ekonomijom usko povezanom sa Švicarskom, visokim životnim standardom i velikim nivoom bezbjednosti – kriminal je ovdje gotovo nepoznat pojam. Osim toga, ova državica ima i prelijepu netaknutu prirodu, jer se nalazi u dolini rijeke Rajne u Alpima.

