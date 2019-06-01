Upaljeni meteoalarmi u BiH: Objavljena i prognoza do utorka, stiže jača kiša

“Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar. (…) Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.”

Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

U subotu 16. maja u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarim, zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.

U nedjelju 17. maja prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu do 21°C.

U ponedjeljak 18. maja preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu do 24°C.

U utorak 19. maja promjenljivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu do 25°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

