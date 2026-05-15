Vesna Zmijanac pjevala uprkos lošem zdravlju, Dino Merlin iznenadio publiku

Legendarna pjevačica Vesna Zmijanac večeras, 14. maja, održala je solistički koncert u Beogradskoj areni. Iako joj je neposredno pred nastup pozlilo, ljekari Hitne pomoći brzo su reagovali, nakon čega je Vesna ipak izašla na binu i pozdravila publiku koja ju je dočekala velikim aplauzom.

Za ovu priliku pojavila se u elegantnoj dugoj crnoj haljini ukrašenoj kristalima, dok je kosu podigla u punđu. Nakon što je otpjevala neke od svojih najvećih hitova, na scenu je izašao njen dugogodišnji prijatelj i kolega Dino Merlin. Zajedno su izveli bezvremenski duet „Kad zamirišu jorgovani“, što je izazvalo posebne emocije među publikom,pišu Vijesti

Tokom nastupa, Dino Merlin se emotivno obratio Vesni i istakao koliko mu je značila njena podrška na početku karijere.

Među prvima na koncert je stigao Miroslav Ilić, koji je također bio gost večeri, a ubrzo su došli i Vesnina kćerka Nikolija Jovanović i njen partner Relja Popović.

Nikolija je kratko poručila da je na svoju majku „najponosnija na svijetu“.

Ipak, večer nije prošla bez stresa, jer je Vesni neposredno pred koncert pozlilo, pa joj je u bekstejdžu ukazana pomoć i data infuzija prije nego što je nastavila nastup.

