Dermatolog Edin Suljagić : Korištenje solarija prije 18. godine povećava rizik od raka za 78 posto

Dermatolog Edin Suljagić za “Avaz”: Korištenje solarija prije 18. godine povećava rizik od raka za 78 posto

Društvene mreže posljednjih godina sve više nameću estetske standarde koji često nemaju mnogo veze sa zdravljem. Jedan od najizraženijih trendova jeste ideja da je preplanuli ten simbol ljepote, vitalnosti i privlačnosti.

Iako medicinska struka već dugo upozorava na rizike, sve veći broj mladih, posebno djevojaka, poseže za solarijima, kako bi postigle “brzi bronzani izgled”.

Ubrzano starenje

Dermatolog dr. Edin Suljagić za „Avaz“ upozorava da solariji ne samo da nemaju zdravstvenu korist, nego mogu biti direktno štetni po kožu. Kako navodi, jedini “korisni” aspekt sunčeve svjetlosti jeste stvaranje vitamina D, ali to se može postići i kratkim, kontrolisanim boravkom na prirodnom suncu u jutarnjim ili kasnijim popodnevnim satima, bez potrebe za agresivnim vještačkim zračenjem.

– Solariji služe isključivo estetskom efektu, da koža izgleda tamnije, što se često pogrešno povezuje sa zdravljem i njegovanosti. Posebno je problematično što je većina populacije na ovim prostorima svjetlije puti, što znači da koža prirodno nije “predviđena” za intenzivno tamnjenje. Genetski tip kože kod većine ljudi u regiji spada u svjetlije fototipove, što ih čini osjetljivijima na UV zračenje – upozorava on.

Dr. Suljagić: Sigurnija alternativa bi bili preparati za samotamnjenje.

Posebno se ističe fenomen ubrzanog starenja kože, gdje dugotrajno izlaganje UV zračenju dovodi do tzv. “vjetrovite” ili “oštećene” kože – suhe, naborane i bez prirodne strukture, kakva se često viđa kod osoba koje su godinama bile izložene suncu ili solarijima. Jedan od najozbiljnijih zdravstvenih rizika jeste utjecaj UV zračenja na madeže i pigmentne ćelije. Stručnjaci upozoravaju da svaka osoba sa svjetlijim tenom u pravilu ima veći broj madeža, što povećava osjetljivost kože na oštećenja.

– Izlaganje UVA zračenju iz solarija može direktno stimulisati promjene na madežima i povećati rizik od malignih oboljenja kože – navodi doktor.

Podaci iz medicinskih istraživanja pokazuju da prekomjerno izlaganje UV zračenju u ranoj dobi, posebno prije 18. godine, može značajno povećati vjerovatnoću razvoja karcinoma kože u kasnijem životu. Uprkos upozorenjima, solariji ostaju popularni među mladima, naročito uoči matura, proslava i ljetnih sezona. Preplanuli ten se i dalje doživljava kao znak atraktivnosti, što dodatno podstiču društvene mreže i influenseri.

Struka smatra da je upravo tu najveći problem – stvaranje nerealnih standarda ljepote koji zanemaruju dugoročne posljedice po zdravlje.

Zakonsko rješenje

U Federaciji BiH još ne postoji jasno zakonsko rješenje koje bi zabranilo korištenje solarija osobama mlađim od 18 godina. U praksi, to znači da se u mnogim gradovima solariji i saloni ljepote otvaraju bez dovoljno stroge kontrole. Dr. Suljagić smatra da bi zabrana za maloljetnike trebala biti apsolutna, uz obaveznu provjeru lične karte pri ulasku u solarij.

– Djeci i maloljetnicima solariji ne bi smjeli biti dostupni. To nije pitanje estetike, nego ozbiljno zdravstveno pitanje. Umjesto solarija sigurnija alternativa bili bi preparati za samotamnjenje, koji ne uključuju UV zračenje i ne oštećuju kožu na isti način – ističe Suljagić,piše Avaz

Ljepota ili zdravlje

Stručnjaci poručuju da je ključni problem u pogrešnoj percepciji ljepote – gdje se tamniji ten i dalje poistovjećuje sa zdravljem, iako medicina govori suprotno. Solariji, iako i dalje popularni, predstavljaju ozbiljan rizik po kožu, posebno kod mladih osoba. Bez jasne regulative i većeg nivoa edukacije, trend koji dolazi s društvenih mreža mogao bi ostaviti dugoročne posljedice po zdravlje generacija koje tek dolaze.

