Mlad Mjesec u Biku 16.5. otvara novo poglavlje: Ovi znakovi Zodijaka osjećaju snažan zaokret

Mlad Mjesec u Biku 16.5. povlači jasnu crtu: ono što je predugo stajalo na klimavim temeljima sada traži odluku, iskrenost i novi smjer. Za neke znakove Zodijaka počinje snažan zaokret — poglavlje u kojem se sigurnost, odnosi i osobni prioriteti preslaguju brže i dublje od očekivanog.

Mlad Mjesec događa se 16.5.2026. u 22:01h, na 25°58′ Bika. Ova lunacija povezuje se s Merkurom u Biku pa naglašava jasnije misli, važne razgovore i sposobnost da ono što osjećamo napokon pretočimo u riječi. Mlad Mjesec stvara i sekstil s Jupiterom u Raku, što omekšava atmosferu i otvara prostor za rast kroz dom, obitelj, emocionalnu sigurnost i osjećaj pripadanja.

Zato ovaj mlad Mjesec može djelovati kao tiho, ali snažno preslagivanje prioriteta. Ne moramo više juriti za onim što izvana izgleda uspješno ako nas iznutra iscrpljuje. Ne moramo čuvati odnose, navike ili planove samo zato što su poznati. Bik nas podsjeća da prava sigurnost ne nastaje iz kontrole, nego iz usklađenosti sa sobom.

Ova lunacija posebno snažno djeluje na osobe koje imaju osobne planete ili važne točke horoskopa od 22. do 30. stupnja fiksnih znakova: Bika, Lava, Škorpiona i Vodenjaka. Za njih se otvara razdoblje u kojem više nije moguće ignorirati ono što tijelo, srce i svakodnevni život već dugo govore.

Bik

Za Bikove je ovo jedan od najvažnijih mladih Mjeseca u godini. Događa se u vašem znaku i stavlja naglasak na identitet, tijelo, samopouzdanje, izgled, osobne odluke i način na koji započinjete novo poglavlje života.

Mogli biste osjetiti da se vraćate sebi nakon razdoblja u kojem ste previše energije trošili na prilagođavanje drugima. Sada jasnije vidite što vam daje mir, a što vam ga oduzima. Nešto što ste dugo tolerirali može postati preteško za nositi, ne zato što se iznenada promijenilo, nego zato što ste vi napokon spremni priznati istinu.

Mlad Mjesec s Merkurom donosi vam riječi koje ste možda dugo tražili. Razgovor, odluka, poruka ili unutarnji uvid mogu pokrenuti novi smjer. Posebno su naglašene teme novca, osobnih vrijednosti, granica i odnosa prema vlastitim potrebama.

Za vas ovo nije samo novi početak. Ovo je povratak dostojanstvu.

Lav

Lavovima ovaj mlad Mjesec osvjetljava područje ciljeva, karijere, ugleda i životnog smjera. Možda se pitate ima li ono što gradite stvarnu vrijednost ili samo izgleda dobro izvana. Bik ne pristaje na praznu formu; on traži sadržaj, stabilnost i konkretan rezultat.

U danima oko 16.5. može postati jasnije gdje ste se previše trudili dokazati, a premalo slušali vlastiti ritam.

Možda dolazi odluka vezana uz posao, odgovornost, javnu ulogu ili odnos s autoritetom. Ne mora sve eksplodirati izvana, ali unutra se može dogoditi snažan klik: “Ovo više ne želim raditi na stari način.”

Ova lunacija vas ne tjera da odustanete od ambicije. Naprotiv, pomaže vam da je pročistite. Ono što ostane nakon tog procesa bit će zrelije, stabilnije i više usklađeno s vama.

Škorpion

Za Škorpione se mlad Mjesec događa nasuprot vašem znaku pa najviše pokreće odnose. Partnerstva, brak, bliski poslovni odnosi, dogovori i sve veze u kojima postoji snažna međusobna razmjena sada dolaze u fokus.

Ovo je trenutak u kojem možete jasnije vidjeti tko vam daje mir, a tko vas stalno uvlači u napetost. Nije riječ samo o tome ostati ili otići. Mnogo je važnije pitanje: može li odnos postati jednostavniji, iskreniji i sigurniji?

Merkur uz mlad Mjesec naglašava razgovore koji se više ne mogu odgađati. Možda ćete morati izreći ono što ste prešućivali ili saslušati nešto što mijenja dinamiku odnosa. Ipak, podrška Jupitera daje mogućnost da se razgovor ne pretvori samo u sukob, nego u širu sliku i zrelije razumijevanje.

Za neke Škorpione ovo je početak novog odnosa. Za druge, novi dogovor unutar postojećeg. Za treće, tiho priznanje da ono što nema povjerenja više ne može biti temelj budućnosti.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj mlad Mjesec aktivira najintimniji dio života: dom, obitelj, korijene, privatnost, emocionalnu sigurnost i unutarnji temelj. Možda se izvana ne događa ništa dramatično, ali iznutra možete osjetiti da vam je potreban drugačiji prostor, drugačiji mir, drugačiji odnos prema sebi.

Ovo je lunacija koja pita: gdje pripadam? Što za mene znači dom? Koje obiteljske obrasce više ne želim ponavljati? Što trebam promijeniti da bih se u vlastitom životu osjećao sigurnije?

Moguće su odluke vezane uz selidbu, uređenje doma, obiteljske razgovore ili potrebu da se povučete od vanjskog pritiska. Bik vas podsjeća da stabilnost ne nastaje samo iz planova, nego i iz svakodnevnih navika koje umiruju živčani sustav.

Za vas novo poglavlje počinje iznutra. Tek kad se promijeni temelj, promijenit će se i sve ono što na njemu gradite.

Ovaj mlad Mjesec ne obećava čuda preko noći. Njegova snaga je sporija, tiša i dublja. On pokazuje gdje više nema dovoljno života. Ne tjera nas da požurimo, nego da se prestanemo vraćati onome što nas iscrpljuje.

Bik zna da se najvažnije stvari ne grade u jednom danu. Ali zna i da svaki stabilan novi život počinje jednim jasnim unutarnjim “da” — i jednim jednako jasnim “ne”.

Zato 16.5. zastanite. Poslušajte tijelo. Pogledajte gdje osjećate mir, a gdje ste se navikli na napetost. Ono što sada posijete ne mora odmah biti vidljivo, ali može imati dugotrajan učinak.

Ovaj mlad Mjesec otvara novo poglavlje za one koji su spremni birati jednostavnije, iskrenije i stabilnije.

Suzana Dulčić/ATMA

