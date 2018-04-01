Araghchi optužio UAE za direktne vojne operacije protiv Irana…

Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi optužio je Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje, tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji, prenijeli su iranski državni mediji.

– Istina je da su Emirati bili direktno uključeni u agresiju protiv moje zemlje. Kada su napadi počeli, nisu čak ni izdali osudu – citiran je Araghchi, koji je dodao da ni američke baze niti savez s Izraelom ne pružaju UAE sigurnost.

Spor dolazi dan nakon što je UAE demantirao izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je posjetio Zaljevsku zemlju tokom rata s Iranom, piše Reuters.

Prema pisanju Wall Street Journala, UAE je početkom aprila izveo vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske zemlje također izvele niz neobjavljenih udara.

Rat je počeo 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran, nakon čega je Teheran odgovorio raketnim i dronskim udarima na američke baze i ciljeve u Zaljevu.

Iranski mediji navode da bi razlike između Irana i UAE mogle otežati usvajanje zajedničkog saopćenja na sastanku BRICS-a u New Delhiju, piše Fena.

