Znanstvenici upozoravaju: Stiže jedan od najjačih El Niña ikad

NOVE prognoze s velikom sigurnošću najavljuju da bi El Niño, koji se upravo razvija u tropskom Pacifiku, mogao postati jedan od najjačih ikad zabilježenih. Znanstvenici upozoravaju na mogućnost rušenja globalnih temperaturnih rekorda i na goleme humanitarne posljedice koje bi mogao izazvati. Dijelovi Tihog oceana ubrzano se zagrijavaju, a ovotjedni podaci pokazuju da su temperature morske površine već oko 0.5 °C iznad normale, što je jedan od pragova za proglašenje početka El Niña, piše BBC.

Najnovija prognoza

Očekuje se da će fenomen jačati tijekom idućih mjeseci, a vrhunac bi mogao dosegnuti na jesen kao vrlo snažan – takozvani super El Niño. Znanstvenici su zabrinuti zbog utjecaja na globalne vremenske prilike, uključujući i vjerojatnost da 2027. godina postane najtoplija u povijesti mjerenja.

Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) u svojoj najnovijoj prognozi navodi da će El Niño započeti unutar mjesec dana te s dvije trećine vjerojatnosti procjenjuje da će do ove zime postati jak ili čak vrlo jak. Brzina zagrijavanja tropskog Pacifika posljednjih tjedana bila je iznimno velika.

Nathanial Johnson, meteorolog iz NOAA-e, opisao je to kao “rijetku pojavu” ako se nastavi ovim tempom – prijelaz iz La Niñe, koju smo imali zimi, u potencijalno snažan El Niño unutar samo jedne godine.

I Australski ured za meteorologiju (BoM) prognozira El Niño, ali koristi nešto strože kriterije. Za njihovu objavu potrebno je da temperature površine mora u tropskom Pacifiku premaše prosjek za 0.8 °C te da se zabilježi preokretanje pasatnih vjetrova na zapadu oceana, što je znak da zagrijavanje oceana počinje utjecati na atmosferu.

Što je super El Niño?

Dok se El Niño formira diljem tropskog Pacifika, prognostičari posebno prate regiju Niño3.4. Snažan ili “super El Niño” proglašava se kada tromjesečni prosjek temperature morske površine u toj regiji prijeđe dugoročni prosjek za 1.5 °C. Prognoze Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), NOAA-e i BoM-a prilično su usklađene.U najnovijoj prognozi ECMWF-a, više od polovice njihovih modela predviđa porast temperature veći od 2.5 °C do jeseni. Sve iznad te vrijednosti bio bi “događaj povijesne snage”, rekao je Johnson. I prognoze BoM-a s velikom sigurnošću ukazuju na mogućnost razvoja vrlo snažnog El Niña kasnije ove godine.

Neki modeli čak sugeriraju da bi porast temperature mogao premašiti 3 °C, čime bi nadmašio dosadašnji poznati vrhunac od 2.7 °C zabilježen 1877. godine. Valja napomenuti da je to bilo doba s ograničenim mogućnostima promatranja, pa su ti podaci prilično nesigurni.

Taj je El Niño trajao oko 18 mjeseci i izazvao katastrofalne posljedice diljem svijeta, uključujući ekstremne suše i glad u Aziji, Brazilu i Africi koje su odnijele milijune života, dok je u Peruu uzrokovao razorne poplave. Posljednji vrlo snažan El Niño dogodio se 2015.-2016., kada je temperaturna anomalija dosegnula 2.4 °C.

Koje su posljedice?

S dodatnom toplinom u istočnom Pacifiku, najveći utjecaj El Niña je porast globalne prosječne temperature, obično za 0.2 °C. Liz Stephens, profesorica na Sveučilištu u Readingu, izjavila je za BBC: “Vjerojatno nas sljedeće godine očekuju rekordne globalne temperature, pogotovo ako se radi o vrlo snažnom El Niñu.”

Iako je svaki El Niño jedinstven, postoje tipični obrasci. Česte su poplave u sjevernom Peruu i južnom Ekvadoru, a potencijalno i u istočnoj Africi, središnjoj Aziji te južnim dijelovima Sjeverne Amerike. S druge strane, El Niño smanjuje aktivnost tropskih oluja na Atlantiku. Prognostičari već najavljuju da će ovogodišnja sezona atlantskih uragana biti mirnija od prosjeka.

“Iako to zvuči kao dobra vijest, za Srednju Ameriku to znači puno manje oborina i potencijalno sušne uvjete”, pojasnila je profesorica Stephens. Također postoji veća vjerojatnost suša i šumskih požara u dijelovima Australije, Indonezije i na sjeveru Južne Amerike, što ugrožava poljoprivredu i globalnu opskrbu hranom.

Očekuju se goleme humanitarne posljedice

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca već ometa distribuciju gnojiva, čija je cijena porasla. To će se odraziti na žetve u nadolazećim mjesecima kroz smanjenu opskrbu hranom i više cijene.

“Već sada više ljudi živi u siromaštvu, a ako zbog suše ili poplava uzrokovanih El Niñom dođe do smanjenja prinosa, to će cijene gurnuti još više. Stoga ove godine možemo očekivati potencijalno vrlo teške humanitarne posljedice, pogotovo ako se nastavi kriza na Bliskom istoku”, rekla je profesorica Stephens.

Iako su izravni utjecaji na vrijeme u Europi manje sigurni, klimatski znanstvenici iz britanskog Met Officea sugeriraju da su godine s El Niñom jedan od čimbenika koji mogu povećati rizik od hladnijih zima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

