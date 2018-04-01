Evo kada se vraća sunce i rast temperatura…

U Bosni i Hercegovini danas će biti promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen.

U subotu, 16. maja u BiH oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarim, zapadnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni.

U nedjelju, 17. maja prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, najviša dnevna uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen.

U ponedjeljak, 18. maja preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar je slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena.

U utorak, 19. maja promjenljivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu vijesti.

