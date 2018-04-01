Vraća vam se bivši! Ovim znacima uskoro stiže poruka koja će ih prodrmati iz temelja

Postoje ljudi za koje mislimo da smo ih ostavili iza sebe. Prestanu poruke, prođu mjeseci, možda i godine, život krene dalje… ali neke emocije nikada zapravo ne nestanu. Samo utihnu.

Astrolozi tvrde da naredni period donosi snažan povratak prošlosti kroz neočekivane poruke, slučajne susrete i razgovore koji bude ono što je dugo bilo potisnuto. Retrogradni uticaji i jaki aspekti Venere i Plutona otvaraju stare ljubavne priče, ali ne da bi nas vratili unazad, već da bi nas natjerali da konačno shvatimo šta zaista osjećamo.

Za tri znaka Zodijaka ovo će biti posebno intenzivno.

Rak

Rakovi će prvi osetiti da se nešto menja. Jedna osoba iz prošlosti mogla bi iznenada da se pojavi baš onda kada pomisle da su konačno nastavili dalje. Dovoljna će biti jedna poruka, jedan pogled ili sasvim slučajan susret da se probude emocije koje nikada nisu do kraja nestale. Ipak, Rak više nije ista osoba kao ranije. Ono što je nekada bilo dovoljno, sada više nije. Upravo zato će naredni dani doneti veliko pitanje, da li se ova priča vraća zbog ljubavi ili samo zbog usamljenosti? Mnogi Rakovi će prvi put jasno videti razliku.

Djevica

Djevice će pokušavati da djeluju mirno i racionalno, ali ih prošlost emotivno sustiže mnogo jače nego što očekuju. Moguće je javljanje osobe sa kojom nikada nisu uspjele da zatvore priču do kraja, nekoga ko je ostavio više pitanja nego odgovora. Najveći šok za Djevice neće biti sama poruka, već činjenica koliko ih to i dalje pogađa. Ono što su gurale pod tepih, sada izlazi na površinu. Ali postoji velika razlika: Djevica više ne pristaje na nejasne odnose, tišinu i emotivne igrice. Ako se neko vraća u njen život, moraće da dođe iskreno, jasno i bez polovičnih obećanja.

Škorpija

Kod Škorpija ništa neće biti slučajno. Ako se neko vrati, vratiće se sa razlogom. Naredni period donosi mogućnost javljanja osobe koja nikada nije uspela potpuno da ih zaboravi. Moguće je kajanje, priznanje ili pokušaj pomirenja koji dolazi onda kada ga najmanje očekuju. Ali upravo tu leži najveći preokret, Škorpije više nisu emotivno na istom mestu kao nekada. Sada mnogo jasnije vide ko ih je voleo, a ko je samo tražio sigurnost kada mu je bilo teško. I baš zato će ovog puta odluku donositi hladnije glave nego ikada pre.

Kada se prošlost vrati, ništa nije slučajno

Astrolozi upozoravaju da naredni period mnogima donosi suočavanje sa emocijama koje nikada nisu do kraja nestale. Nekome će se vratiti nada, nekome stara rana, a nekome konačno odgovor koji je dugo čekao. Ali jedna stvar je sigurna, kada se bivši vrati posle mnogo vremena, univerzum gotovo nikada ne šalje tu osobu bez razloga.

Pitanje je samo da li je došla da ostane ili da vas konačno nauči kako da je pustite, piše naj žena.

