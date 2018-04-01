Runski horoskop za 15. maj: Bik preuzima inicijativu, a Škorpije pred važnim izborom

Ovan – Kano (obrnuto)

Kano u obrnutom položaju ukazuje na potrebu za privremenom samoćom i smirivanjem ambicija. Danas Ovnovima može nedostajati kreativna iskra. Na poslu je ovo idealan trenutak za sređivanje arhive, ispravljanje starih grešaka ili bavljenje rutinskim analizama. U ljubavi, runa savjetuje da ne raspirujete nesporazume – bolje je pustiti da se emocije malo smire kako biste jasnije sagledali situaciju.

Iznenađenje dana: Ideja koja vam je delovala genijalno iznenada će dobiti potpuno novo značenje i tražiće ozbiljnu reviziju.

Bik – Uruz (direktno)

Uruz je runa iskonske snage. Bikovi će danas osetiti nalet energije koji će im pomoći da pomere granice. Kada je posao u pitanju, ovo je odličan trenutak da pokažete liderske sposobnosti ili se uhvatite ukoštac sa zahtevnim projektima. Vaša harizma i samopouzdanje biće toliko izraženi da će ljudi spontano slediti vaše ideje.

Iznenađenje dana: Situacija koja je dugo bila na čekanju biće rešena zahvaljujući vašoj brzoj i odlučnoj reakciji u poslednjem trenutku.

Blizanci – Ejvaz

Ejvaz je runa transformacije. Za Blizance će petak biti dan unutrašnjeg sazrevanja i pronalaženja oslonca u sebi. Moguća su manja kašnjenja u poslovnom okruženju, ali će vam upravo ona pomoći da proverite da li ste na pravom putu. U ljubavi je vreme da se oslobodite starih navika koje vas sputavaju.

Iznenađenje dana: Stara poznata osoba ponovo će se pojaviti u vašem životu i ponuditi rešenje za problem koji vas muči.

Rak – Vunjo (obrnuto)

Obrnuti Vunjo upozorava na prolazno razočaranje ili osećaj da trud nije dovoljno cenjen. Na poslu ne očekujte odmah priznanje za ono što radite – nastavite vredno, jer će rezultati doći kasnije.

Iznenađenje dana: Otkazan plan ili druženje pretvoriće se u veoma korisno veče tokom kog ćete mnogo toga shvatiti o sebi.

Lav – Algiz (direktno)

Algiz je runa zaštite. Lavovi će danas imati osećaj da ih intuicija vodi pravim putem. Ako vam neki poslovni dogovor deluje sumnjivo, poslušajte unutrašnji glas i odbijte ga. U emotivnim odnosima ovo je dan za zaštitu sopstvenog mira i jačanje bliskosti sa osobama kojima verujete.

Iznenađenje dana: Sasvim slučajno ćete doći do informacije koja vam može pomoći da rešite problem koji vas danima opterećuje.

Djevica – Turisaz (direktno)

Turisaz simbolizuje odlučnost i uklanjanje prepreka. Device će danas morati jasno da postave granice. Na poslu dolazi trenutak kada više ne smete da ćutite ili popuštate konkurenciji. Sukobi koji nastanu mogu vam zapravo pomoći da isterate pravdu.

Iznenađenje dana: Kritika koju ćete čuti postaće okidač za odluku koju odlažete već godinama.

Vaga – Teivaz (obrnuto)

Teivaz u obrnutom položaju ukazuje na manjak volje za nadmetanjem. Vagama se savetuje da danas koriste diplomatiju umesto direktnih sukoba. Na poslu izbegavajte otvorene rasprave sa autoritetima, čak i ako znate da ste u pravu. Takođe, povedite računa o zdravlju i ne preterujte sa fizičkim naporom.

Iznenađenje dana: Vaša smirena reakcija potpuno će razoružati osobu koja je pokušala da vas isprovocira.

Škorpija – Pert (direktno)

Pert je runa tajni i otkrića. Škorpije danas mogu očekivati neočekivana saznanja. Moguće je da ćete pronaći nešto što ste dugo tražili ili otkriti skrivene mogućnosti u svom domu ili poslu. U ljubavi je moguć potpuno neočekivan obrt – neko će pokazati interesovanje koje niste ni naslućivali.

Iznenađenje dana: Tajna koja će izaći na videlo nateraće vas da promenite planove za naredne dane.

Strijelac – Odal (obrnuto)

Odal u obrnutom položaju ukazuje na sukob između prošlosti i potrebe za promenom. Strelčevi mogu imati osećaj da ih porodične ili svakodnevne obaveze sputavaju. Na poslu je vreme da se oslobodite zastarelih metoda i prihvatite nove ideje.

Iznenađenje dana: Sređivanje starih stvari ili kvarova po kući doneće vam inspiraciju da potpuno osvežite prostor u kom živite.

Jarac – Laguz (obrnuto)

Obrnuti Laguz upozorava na zablude i pogrešne procene. Jarčevi danas treba da se oslone na razum, a ne na osećaj. U finansijama budite oprezni i ne donosite odluke pod uticajem emocija. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku sitnicu jer biste mogli pogrešno protumačiti partnerove reči.

Iznenađenje dana: Shvatićete da su informacije kojima ste verovali bile pogrešne, ali ćete zahvaljujući tome uspeti da ispravite važnu grešku na vreme.

Vodolija – Inguz

Inguz simbolizuje završetak i oslobađanje energije. Za Vodolije će ovaj petak biti dan nagrade za trud. Na poslu ćete konačno videti prve konkretne rezultate svog rada ili dobiti priznanje od nadređenih. Ovo je odličan trenutak za nove ideje i planove za budućnost.

Iznenađenje dana: Večernji nalet energije pomoći će vam da završite obaveze koje ste planirali da razvlačite tokom cijelog vikenda.

Ribe – Fehu (direktno)

Fehu je runa materijalnog prosperiteta. Ribama se danas smeši finansijska sreća. Na poslu su moguće nove poslovne ponude ili uspešan završetak važnog projekta. U svakodnevnom životu ovo je odličan trenutak za kupovine koje će vam doneti više udobnosti i zadovoljstva.

Iznenađenje dana: Neočekivani novac, vraćen dug ili veliki popust na nešto što dugo želite popraviće vam raspoloženje i ulepšati dan.

