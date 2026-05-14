Pripadnike jednog znaka danas očekuje prilično naporan i stresan dan.

Prema zvijezdama, najgori period (četvrtak, 14. 5.) imat će znak Ovan.

Ovan

Ovnovi se suočavaju s teškim aspektom Marsa i Saturna koji donosi blokade i osjećaj frustracije na svakom koraku. Vaši impulzivni pokušaji da ubrzate procese na poslu naići će na oštar otpor kolega i birokratske prepreke. Danas biste mogli izgubiti strpljenje u ključnom trenutku, što bi moglo narušiti vaš ugled pred klijentima.

Mogući su i tehnički kvarovi na automobilu ili elektronici koji će vam poremetiti planove i uzrokovati dodatne troškove. U komunikaciji s bliskim osobama vladat će napetost, a kriva riječ mogla bi dovesti do ozbiljne svađe. Najbolje je da se danas povučete i pokušate sačuvati energiju za mirnije dane, piše index.

Facebook komentari