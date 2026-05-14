Influenser pucao iz pištolja na svadbi pa završio na sudu

Poznati hrvatski influenser Sandi Hadžić, poznatiji kao Sandi Pego, kažnjen je na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu zbog snimka objavljenog na TikToku, nastalog tokom svadbenog veselja njegovog brata Ismaela Hadžića.

Prema presudi, Hadžić je iz plinskog pištolja ispalio više hitaca u zrak, čime je, kako je navedeno, narušio mir i sigurnost građana te javno pokazivao oružje C kategorije.

Iako se nije pojavio na sudu, ključni dokaz u postupku bila je upravo snimka objavljena na društvenim mrežama.

Policijski službenik koji je svjedočio u predmetu izjavio je da je istraga pokrenuta odmah nakon što je video uočen na TikToku.

“Pregledao sam snimak na kojem se jasno vidi da Sandi Hadžić vadi pištolj i puca u zrak. Dan nakon incidenta, Hadžić i njegov brat došli su u policijsku stanicu i predali oružje”, rekao je policajac tokom svjedočenja.

Tokom pretresa pronađena je i municija za koju je utvrđeno da pripada ocu okrivljenog.

Sud je Sandiju Hadžiću izrekao novčanu kaznu od 2.500 eura, dok će dodatno morati platiti i 120 eura sudskih troškova. Kao zaštitna mjera, plinski pištolj mu je trajno oduzet.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da Hadžića na društvenim mrežama prati veliki broj djece i mladih.

Osim što je influencer, bavi se i poduzetništvom, vodi marketinšku agenciju i suvlasnik je zagrebačkog kluba Ritz, pišu Vijesti.

