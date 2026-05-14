Kako razlikovati iskrenu ljubav od zaluđenosti

Međutim, psiholozi upozoravaju da su zaljubljenost i ljubav dva različita stanja te da je potrebno razumijevati razlike kako biste s partnerom izgradili zdrav i dugotrajan odnos, piše Cleveland Clinic.

Početna faza veze poznata kao zaljubljenost ili zaluđenost je biohemijski proces. Mozak tada luči mješavinu raznih hemikalija, ponajviše dopamina, neurotransmitera povezanost sa srećom i sistemom nagrađivanja te norepinefrina, koji pojačava uzbuđenje i fokus. Sve to stvara stanje slično ovisnosti, zbog čega pojedinac idealizira partnera, primjećuje samo njegove vrline i zanemaruje mane.

“Zaljubljenost se percipira kao nošenje ‘ružičastih naočala’ jer se ne percipira realno, već kao projekcija vaših želja. Fizički simptomi poput ubrzanog pulsa, oznojenih dlanova i gubitka apetita su samo posljedica hormonalnih promjena. Ova faza je po svojoj prirodi nestabilna i kratkotrajna te traje od nekoliko mjeseci do najviše dvije godine”, navela je biološka antropologinja Helen Fisher.

Također, za razliku od zaljubljenosti, ljubav je aktivan izbor i predanost. Ona se temelji na dubokom poznavanju i prihvatanju partnera sa njegovim nesavršenostima. Prava ljubav donosi osjećaj mira i sigurnosti, a ne anksioznosti. Partneri u takvoj vezi se međusobno podržavaju u ličnom rastu, otvoreno komuniciraju i rješavaju sukobe uz poštovanje. Naglasak više nije na tome kako se pojedinac osjeća uz partnera, već na iskrenoj brizi za njegovu dobrobit, prenosi Klix.

