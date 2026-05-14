Stvari se konačno popravljaju za ova 3 horoskopska znaka nakon 14. maja 2026.

Nakon 14. maja 2026. godine, stvari konačno počinju dolaziti na svoje za tri horoskopska znaka. Jasnoća dolazi tokom opadajućeg mladog Mjeseca u Ovnu jer smo sada spremni i sposobni da se prepustimo.

U četvrtak učimo da je odustajanje od nečega jedini način da zaista pronađemo mir. Držeći se za prošlost, samo sami sebi stojimo na putu. Ovi horoskopski znakovi na prelijep način savladavaju umjetnost otpuštanja. Više nismo zarobljeni prošlošću, bilo da je riječ o situaciji ili osobi, i nešto novo dolazi u naš život.

1. Djevica

Otpuštanje ti nije jača strana, Djevice. Ipak, dovoljno si mudra da shvatiš da ponekad jednostavno moraš pustiti nešto da ode. Ako ti vezanost za nešto donosi samo bol, vrijeme je da to otpustiš. To ti više ne služi.

Uvijek si osjećala da ćeš biti razočaranje samoj sebi ako ne ostvariš svoje ciljeve. Ali stvari ne funkcionišu tako. Sada, tokom opadajućeg mladog Mjeseca u Ovnu, shvataš da moraš više voljeti sebe.

Postavila si sebi veoma stroga pravila, i kada nisi mogla ispuniti vlastita očekivanja, osjećala si se loše. Sada možeš napraviti korak unazad i sagledati stvari onakvima kakve jesu. Jasna poruka je: pusti to. Sve će doći na svoje mjesto kada to uradiš.

2. Strijelac

Jedna od stvari koja te sputavala bila je povezana s načinom na koji si vjerovao u nešto u šta više ne vjeruješ. Ovaj dan donosi ono što bi se moglo nazvati filozofskim oslobađanjem, i upravo to ti donosi jasnoću.

Ili bolje rečeno, to je rezultat novootkrivene jasnoće. Shvatio si da si se navikao razmišljati na određeni način, ali ti više nisi ista osoba. Promijenio si se, pa se i tvoj način razmišljanja mora promijeniti.

Opadajući mladi Mjesec u Ovnu donosi ti novi način djelovanja, Strijelče. Ovaj snažni lunarni tranzit podstiče oslobađanje i odvajanje od prošlosti. Sada s radošću ideš naprijed i razmišljaš na novi način. To omogućava da se sve odvija u tvoju korist.

3. Ribe

Tokom opadajućeg mladog Mjeseca u Ovnu, shvataš da vjerovanje vlastitoj intuiciji nije šala, Ribe. I ranije si mislio da je dobra ideja slušati svoj unutrašnji glas, ali uvijek je postojala ona sumnja negdje u pozadini. Brinuo si da možda tvoj osjećaj griješi.

Međutim, na ovaj dan konačno ostavljaš tu sumnju iza sebe. Pitaš se kako se osjećaš, a odgovor je — sasvim dobro. To ti donosi veliku jasnoću.

Vjerovanje vlastitom osjećaju omogućava ti da živiš u sadašnjem trenutku. Ne prenosiš anksioznost u budućnost niti si opterećen prošlošću. Sadašnjost je mjesto gdje žive mir i jasnoća, i sada to znaš. Slušaj svoju intuiciju i sve će ispasti sasvim dobro, prenosi Novi.

