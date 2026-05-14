Šta je najbolje jesti nakon buđenja: Ove namirnice daju najviše energije

Nakon nekoliko sati sna organizam je bez hrane i tečnosti, zbog čega je važno tijelu obezbijediti kvalitetan obrok koji neće izazvati nagli skok šećera u krvi.

Među najboljim izborima nakon buđenja izdvajaju se jaja, zobene pahuljice, jogurt, kefir i svježe voće.

Jaja su bogata proteinima i pružaju dug osjećaj sitosti, a mogu se kombinovati s integralnim hljebom i povrćem. Zobene pahuljice predstavljaju još jedan čest izbor jer organizmu daju postepenu energiju bez naglih oscilacija šećera.

Jogurt i kefir pogodni su za osobe koje ne vole težak doručak odmah nakon ustajanja, dok voće poput banana i jabuka organizmu obezbjeđuje vitamine i prirodne šećere.

Stručnjaci posebno upozoravaju na konzumaciju kafe na prazan stomak, što kod mnogih ljudi može izazvati nervozu, žgaravicu ili osjećaj nelagode.

Također, doručak koji se sastoji isključivo od peciva i slatkiša često dovodi do brzog pada energije i ponovne gladi već nakon nekoliko sati.

Jedan od jednostavnijih prijedloga za zdrav početak dana uključuje čašu vode odmah nakon buđenja, a zatim kombinaciju jaja, integralnog hljeba i svježeg povrća ili jogurta sa zobenim pahuljicama i voćem.

Iako ne postoji univerzalan doručak koji odgovara svima, stručnjaci smatraju da je najvažnije izbjeći velike količine šećera i birati namirnice koje organizmu daju stabilnu energiju tokom jutra.

