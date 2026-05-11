Tri horoskopska znaka čekaju pozitivne promjene u novoj sedmici…

U RAZDOBLJU od 11. do 17. svibnja, energija će biti promjenjiva, ali uglavnom pozitivna, što će trima horoskopskim znakovima donijeti osjetno poboljšanje u životu. U subotu nas očekuje mladi Mjesec u Biku, koji sa sobom nosi snažne nove početke i prilike za napredak.

Dan nakon toga, Merkur ulazi u Blizance i spaja se s Uranom, što će potaknuti druženje i umrežavanje te unijeti dozu uzbuđenja. Ovo je povoljan tjedan za sagledavanje problema iz novih kutova, a najviše će profitirati oni astrološki znakovi koji ostanu fleksibilni i ne budu se kruto držali planova, piše YourTango.

Ovan

Početkom tjedna vaša bi vam impulzivnost i nagla narav mogle stvoriti probleme u odnosima. Vježbajte samokontrolu i pazite kako komunicirate s drugima jer bi nejasnoće ili oštre riječi mogle narušiti inače dobar osobni ili profesionalni odnos. Uzrok tomu dijelom može biti umor ili iscrpljenost, no u svakom slučaju ne dopustite da temperament prevlada.

Ovog tjedna prioritet neka vam bude odmor i ne preuzimajte više obaveza nego što možete podnijeti. Ako nešto ne možete obaviti zbog vremenskih ili drugih ograničenja, jednostavno to recite. Ovo je također dobro vrijeme za pokazivanje empatije i razumijevanja prema drugima, osobito prema članovima obitelji. Ako se budete toga pridržavali, situacija će se razbistriti do vikenda.

Škorpion

Mladi Mjesec u Biku usmjerava pažnju na vaša partnerstva, a mogli biste se pozabaviti i nekim financijskim pitanjima. Iako se ne čini da je riječ o velikom problemu, mogao bi vas izbaciti iz takta, osobito kasnije tijekom tjedna. Moguće je da ćete se osjećati razdražljivo zbog poteškoća na poslu ili financijske situacije. Slobodno postavite granice drugima, pogotovo ako s njima dijelite resurse.

Kako biste sačuvali mir, izbjegavajte teške riječi i impulzivne reakcije. Zbog nedavne retrogradnosti Plutona, na površinu bi mogli isplivati neriješeni problemi iz prošlosti. Ako se to dogodi, posvetite se njihovu rješavanju i oslobodite se negativne energije. Ovog tjedna aktivno slušajte i usmjerite se na rješavanje problema. Ako je netko nametljiv, postavite granice, ali učinite to ljubazno kako biste izbjegli sukobe.

Blizanci

Mladi Mjesec u Biku na površinu izvlači stare emocionalne probleme ili prošle zamjerke. Ako želite održati sklad u odnosima, nemojte te potisnute osjećaje iskaljivati na ljudima oko sebe. Ovaj mladi Mjesec u vama budi želju za samoćom, iako Merkur u vašem znaku potiče komunikaciju i društvene aktivnosti. Uran je također u Blizancima, stoga pripazite da ostanete smireni i ne reagirate pretjerano na manje probleme.

Pokušajte se prizemljiti i odgodite donošenje važnih odluka. Ako se pojave skriveni ili podsvjesni problemi, dobro o njima razmislite i pokušajte utvrditi njihov izvor i okidače. Ovo je savršeno vrijeme da se oslobodite tih unutarnjih tereta kako biste se mogli potpunije usredotočiti na sadašnjost. Ako u tome uspijete, vaš će se život znatno poboljšati, piše index.

