Evo koliko morate mjesečno plaćati ako sami sebi uplaćujete staž u BiH

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, mjesečni iznos za dobrovoljno uplaćivanje staža u ovoj godini iznosi 418,88 KM.

Pravo na dobrovoljno osiguranje imaju osobe koje nisu zaposlene i nisu korisnici penzije. Također, potrebno je da imaju između 15 i 65 godina, prebivalište u Federaciji BiH ili Brčko distriktu, državljanstvo Bosne i Hercegovine, kao i opću zdravstvenu sposobnost.

Portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić pojasnio je za Faktor.ba da je ljekarsko uvjerenje obavezno prilikom podnošenja zahtjeva.

– Ljekarsko uvjerenje potrebno je radi dokazivanja opće zdravstvene sposobnosti, što je zakonski uvjet. Ukoliko osoba ne dostavi uvjerenje, zahtjev za dobrovoljno osiguranje ne može biti odobren – naveo je Kvesić.

Dodaje da Federalni zavod samo provodi zakonske propise i nema mogućnost ukidanja ovog uvjeta.

Građani koji žele sebi uplaćivati staž potrebnu dokumentaciju predaju Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, nakon čega se vrši prijava na dobrovoljno osiguranje.

Podaci pokazuju da se veliki broj građana odlučuje na ovaj korak. Tokom 2024. godine prijavljeno je 960 osiguranika na dobrovoljno osiguranje, dok je njih 257 odjavljeno. U 2025. godini registrovano je 955 osiguranika, a odjavljeno 228, prenosi Novi.

