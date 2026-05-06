Izrael će osloboditi dvojicu aktivista sa flotile za Gazu, slijedi deportacija

Saif Abu Keshek, španski državljanin palestinskog porijekla, i Brazilac Thiago Avila bili su među desetinama aktivista na flotili koju je izraelska mornarica presrela u međunarodnim vodama kod obale Grčke 30. aprila.

Njih dvojicu privele su izraelske snage i odvele u Izrael na ispitivanje, dok su ostali aktivisti prebačeni na grčko ostrvo Krit i pušteni na slobodu.

„Danas je izraelska obavještajna služba Shabak obavijestila pravni tim organizacije Adalah da će aktivisti i lideri Global Sumud Flotille, Thiago Avila i Saif Abu Keshek, biti pušteni iz izraelskog pritvora“, navodi se u saopćenju organizacije Adalah.

Dodaje se da će potom biti predati izraelskim imigracionim vlastima i zadržani do deportacije.

Adalah je saopćio da pažljivo prati razvoj situacije kako bi se osiguralo da oslobađanje iz pritvora bude provedeno, nakon čega bi u narednim danima trebala uslijediti njihova deportacija iz Izraela.

Izraelski sud je u utorak produžio pritvor dvojici aktivista do nedjelje kako bi policija imala dodatno vrijeme za ispitivanje, naveli su njihovi advokati.

Njihovi pravni zastupnici potom su uložili žalbu na nastavak pritvora, ali ju je okružni sud odbacio u srijedu.

Španija, Brazil i Ujedinjene nacije ranije su pozvali na njihovo hitno oslobađanje.

Iz organizacije Adalah navode da su Avila i Abu Keshek „više od sedam dana nezakonito držani u izraelskom pritvoru“.

„Tokom pritvora bili su u potpunoj izolaciji i pod kaznenim uslovima, uprkos isključivo civilnoj prirodi njihove misije“, dodaje se u saopćenju.

Prema navodima organizacije, obojica aktivista štrajkovala su glađu tokom pritvora, dok je Abu Keshek 5. maja odbio i vodu.

Izraelske vlasti ranije su odbacile optužbe o zlostavljanju, ali protiv dvojice muškaraca nisu podignute formalne optužnice.

Adalah je prethodno naveo da izraelske vlasti terete dvojicu aktivista za „pomaganje neprijatelju tokom rata“ i „članstvo i pružanje usluga terorističkoj organizaciji“.

Izrael tvrdi da su obojica povezana s organizacijom Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), koju Washington optužuje da „tajno djeluje u ime“ palestinskog pokreta Hamas.

Flotila je isplovila iz Francuske, Španije i Italije s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze i dopremanja humanitarne pomoći ratom pogođenoj palestinskoj teritoriji.

Izrael kontroliše sve ulazne tačke u Gazu, koja je pod izraelskom blokadom od 2007. godine.

