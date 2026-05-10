“47 godina nas vuku za nos – tome je kraj”

„ Iran se igrao sa Sjedinjenim Državama i ostatkom svijeta 47 godina (odgađanje, odgađanje, odgađanje), a onda je konačno pogodio jackpot kada je Barack Obama postao predsjednik. Ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan, praktički je prešao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike te dao Iranu veliku i vrlo moćnu novu priliku za život“, napisao je Trump.

Kako je dodao, „ Stotine milijardi dolara i 1,7 milijardi dolara u gotovini, u zelenim novčanicama, prevezeno je u Teheran i posluženo im na srebrnom pladnju.“

„Sve banke u Washingtonu, Virginiji i Marylandu bile su prazne. Obama je bio katastrofa, ali nije bio tako loš kao pospani Joe Biden “, rekao je Trump .

Prema njegovim riječima, “bilo je toliko novca da kada je stigao, iranski nasilnici nisu znali što bi s njim”.

„Nikad nisu vidjeli toliko novca i nikada ga više neće vidjeti. Novac je iz aviona skinut u koferima i torbama, a Iranci nisu mogli vjerovati koliko su sretni. Konačno su pronašli najveću budalu od svih, u obliku slabog i glupog američkog predsjednika. Bio je katastrofa poput našeg ‘vođe’, ali ne tako loš kao uspavani Joe Biden. Iranci nas vuku za nos već 47 godina , drže nas u neizvjesnosti, ubijaju naše ljude bombama uz cestu, guše prosvjede i nedavno su ubili 42 000 nevinih, nenaoružanih prosvjednika, ponovno se smijući našoj sada velikoj zemlji. Više se neće smijati“, primijetio je američki predsjednik.

Trump je nedavno obećao postići “mnogo bolji” sporazum s Iranom od onog koji je prije više od 10 godina sklopio predsjednik Obama.

Taj sporazum, poznat kao Iranski nuklearni sporazum iz 2015., trebao je spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja. Prema sporazumu, Iran je morao ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija.

Tijekom svog prvog mandata, Trump je povukao SAD iz sporazuma , ponovno uveo sankcije i time potaknuo Iran da značajno poveća svoje nuklearne aktivnosti

