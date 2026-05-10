Teheran također zahtijeva ukidanje ograničenja Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu financija u vezi s prodajom iranske nafte , kao i ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava .

U odgovoru se također predlaže razmatranje šireg regionalnog okvira, uključujući pitanja sigurnosti u Hormuškom tjesnacu i iranskog nuklearnog programa , uz procjenu da bi pregovori trebali biti utemeljeni na “vrhovnim državnim interesima” i konzultacijama sa zemljama u regiji, rekao je iranski izvor za Al Jazeeru.

Iranski izvor procijenio je da bi pozitivan pristup Sjedinjenih Američkih Država ubrzao i poboljšao proces pregovora.

„Sada je izbor na Washingtonu, a njegova spremnost na politički realizam bit će ključna“, rekao je isti izvor.

Stigao je Trumpov odgovor.

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na iranski prijedlog putem svoje društvene mreže Truth Social.

„Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih ‘predstavnika’. Ne sviđa mi se – POTPUNO NEPRIHVATLJIVO!“, napisao je američki predsjednik.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 točaka , uključuje iransku obvezu moratorija na obogaćivanje uranija , uz postupno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznute iranske imovine .

