Američki vojnik pronađen mrtav

Objavljeno prije 21 minuta

Tijelo jednog od dvojice američkih vojnika koji su nestali u vodama Maroka prije više od tjedan dana pronađeno je na obali, dok je potraga za drugim pripadnikom američkih oružanih snaga još uvijek u tijeku, objavila je danas američka vojska.

Kako je navedeno, tijelo je pronašla marokanska vojna spasilačka ekipa na obali, oko jednu milju od mjesta gdje su dvojica vojnika nestala u moru 2. svibnja , izvještava CBS News.

Američka vojska identificirala je pronađeno tijelo kao P.R. Lamonta Keya Jr. , dok identitet drugog vojnika nije objavljen.

Potraga za drugim nestalim vojnikom se nastavlja, objavile su nadležne vlasti.

Prema preliminarnim informacijama, incident se dogodio tijekom boravka pripadnika američke vojske u sklopu vježbe “Afrički lav” , kada je jedan vojnik pao u vodu u blizini litica blizu poligona Cap Dra, izvijestio je CBS.

Drugi vojnik je potom skočio u more pokušavajući ga spasiti, ali je sam nestao u valovima.

Dužnosnici su rekli da su vojnici prethodno bili dio grupe koja je promatrala zalazak sunca kada se dogodila nesreća.


