Najnaporniji znak u horoskopu

Svako od nas poznaje barem jednu osobu koja je u stanju nazvati usred noći kako bi secirala poruku staru tri dana, od običnog ručka napraviti dramu i, neovisno o temi, uvjeriti sve prisutne da je upravo ona najveća žrtva. Astrologija tvrdi da su takve osobine češće kod određenih znakova, a kada se povede rasprava o “najnapornijem” znaku Zodijaka, jedno se ime uvijek ističe – Blizanci.

Naravno, sve je to samo zabava i oslanjanje na stereotipe, no mnogi će se složiti da Blizance prati glas ljudi koji vas mogu istovremeno oduševiti i potpuno iscrpiti. Njihova je energija zarazna, komunikacija munjevita, a um im neprestano radi sto na sat. Problem nastaje kada pokušate držati korak s njima.

Pričaju više nego što slušaju

Blizanci slove za najkomunikativniji znak Zodijaka. Obožavaju razgovore, tračeve, rasprave, teorije zavjere, drame s TikToka i duboke filozofske teme – često sve u istom satu. S njima nikada nije dosadno, no upravo to zna biti iznimno naporno.

U jednom trenutku najavljuju da će dati otkaz i odseliti se u Portugal, a već u sljedećem kuju planove o pokretanju podcasta, upisivanju tečaja keramike i pomirenju s bivšim partnerom. Ako ste osoba koja cijeni mir, stabilnost i tišinu, druženje s Blizancem može vam se činiti poput mentalnog maratona.

Nepredvidljivi i skloni promjenama

Kod njih ono što vrijedi danas, sutra već ne vrijedi. Blizanci su skloni naglim promjenama raspoloženja, interesa i stavova, zbog čega se ljudi u njihovoj okolini često osjećaju kao da hodaju po jajima. Ujutro vas obasipaju pažnjom, poslijepodne ignoriraju vaše poruke, a navečer šalju memeove kao da se ništa nije dogodilo.

Njihova dvojna priroda čini ih neodlučnima i impulzivnima, a upravo ih zbog toga mnogi doživljavaju kao emocionalno iscrpljujuće.

Drama im je prirodno stanje

Iako će za sebe reći da “mrze dramu”, Blizanci se nekako uvijek nađu u njezinom središtu. Ako nema kaosa, sami će ga stvoriti – ponekad iz čiste dosade, a ponekad jednostavno zato što vole stimulaciju i uzbuđenje.

Oni su tip ljudi koji tvrde da ne žele sukobe, a onda usred druženja “slučajno” podijele informaciju koja će izazvati opći kaos. I da, nakon toga će mirno sjediti sa strane i promatrati reakcije.

Ipak, neodoljivo su šarmantni

I upravo u tome leži najveći paradoks. Koliko god naporni znali biti, Blizanci su često i nevjerojatno šarmantni. Duhoviti su, spontani, zabavni i puni priča uz koje ćete bez problema ostati budni do tri ujutro. Sposobni su vas nasmijati i kad vam je najteže, a običan izlazak pretvoriti u uspomenu koju ćete prepričavati godinama.

Zato ih se ljudi rijetko u potpunosti odriču. Istina, nakon nekoliko sati druženja s njima vjerojatno će vam trebati tišina, odmor i isključen mobitel, no vrlo brzo ponovno ćete poželjeti dašak njihove energije.

Jer s Blizancima je možda iscrpljujuće – ali nikad dosadno, piše index.

Facebook komentari