Sporne BCG vakcine u BiH prošle kontrolu, ovo su preporuke za roditelje

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) saopćila je u srijedu kako je kvaliteta BCG vakcina uvezenih u BiH tokom 2026. godine zadovoljavajuća te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere.Reakcija Agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG vakcina proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je ALMBIH poduzeo radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija, saopćeno je iz Agencije.

Kako navode iz ALMBIH-a, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenutih vakcina. Sve uvezene serije bile su predmet posebne kontrole kvalitete koju je proveo Kontrolni laboratorij ALMBIH-a te je utvrđeno da je kvaliteta uvezenih vakcina bila zadovoljavajuća.

Također, na teritoriju Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na to BCG vakcine.

Iz Agencije su uputili preporuku za roditelje i pedijatre u kojoj navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis/osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljnjom obradom,pišu Vijesti

ALMBIH nastavlja pratiti aktualna događanja, a stručna i šira javnost bit će pravodobno obaviještene o svim eventualnim novostima.

Ujedno, iz Agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obvezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka slanjem popunjenog obrasca, koji je dostupan putem internetske stranice www.almbih.gov.ba, na adresu elektroničke pošte ndl@almbih.gov.ba, ističući kako prijavljivanje sumnji predstavlja osnovu za sigurniju primjenu lijekova i bolju zdravstvenu zaštitu stanovništva.

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