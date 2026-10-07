Poslušajte pjesmu “Zakletva” posvećenu Halidu Bešliću

Nakon 35 godina zajedničkog života i rada s Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Samir ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put.“Zakletva“ je upravo ono što njen naslov govori – obećanje da će muzika kojoj su zajedno posvetili više od tri decenije živjeti dalje,pišu Vijesti

Pjesmu izvode Lamija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista prof. dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac Ićo i prijatelji, čime „Zakletva“ dobija dodatnu emotivnu i simboličku težinu.

Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, a aranžman Samir Kadirić.

Tekst pjesme

Zakletva

Kad pričam o tebi

Stavim ruku na srce

Čim umijem lice

Ti si već tu

U mojim očima

Dobri anđele moj

Čuvat ću ti dušu

Vjeran kao vojnik

I drugi sa mnom

Čuvat će tvoj lik

Živjet ćeš u nama

Dobri Halide moj

Refren

U pjesmama živjet ćemo ti i ja

Svaki naš stih pamtit će harmonika

Gradovi pjevali su, plakali

Uvijek ti si bio veliki

Čovjek od ljubavi

U pjesmama živjet ćemo ti i ja

Svaki naš stih pamtit će harmonika

Gradovi pjevali su, plakali

Uvijek ti si bio veliki

Čovjek od riječi

I ljubavi

Čuvat ću ti dušu

Vjeran kao vojnik

I drugi sa mnom

Čuvat će tvoj lik

Živjet ćeš u nama

Dobri Halide moj

Refren

U pjesmama živjet ćemo ti i ja

Svaki naš stih pamtit će harmonika

Gradovi pjevali su, plakali

Uvijek ti si bio veliki

Čovjek od ljubavi

U pjesmama živjet ćemo ti i ja

Svaki naš stih pamtit će harmonika

Gradovi pjevali su, plakali

Uvijek ti si bio veliki

Čovjek od riječi

I ljubavi

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