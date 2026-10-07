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Poslušajte pjesmu “Zakletva” posvećenu Halidu Bešliću

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Objavljeno prije 6 minuta

Na godišnjicu smrti Halida Bešlića stigla je “Zakletva“, pjesma snažne simbolike i posebnog značenja za Samira Kadirića, njegovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja, ekskluzivno saznaju Vijesti.ba.

Nakon 35 godina zajedničkog života i rada s Halidom, te godinu dana bez novih muzičkih izdanja, Samir ovom pjesmom nastavlja svoj muzički put.“Zakletva“ je upravo ono što njen naslov govori – obećanje da će muzika kojoj su zajedno posvetili više od tri decenije živjeti dalje,pišu Vijesti

Pjesmu izvode Lamija Bešlić, Halidova unuka, Samir Kadirić, Muhamed Fazlagić Fazla, Muharem Hadrović, Adi Avdić, pijanista prof. dr. Dino Rešidbegović, Enisa Begagić, Haris Ljumanović, Jadranko Huskić, Damir Huskić, Rastislav Guberac Ićo i prijatelji, čime „Zakletva“ dobija dodatnu emotivnu i simboličku težinu.

Muziku i tekst potpisuje Dragan Pejić, a aranžman Samir Kadirić.

Tekst pjesme

Zakletva

Kad pričam o tebi
Stavim ruku na srce
Čim umijem lice
Ti si već tu
U mojim očima
Dobri anđele moj

Čuvat ću ti dušu
Vjeran kao vojnik
I drugi sa mnom
Čuvat će tvoj lik
Živjet ćeš u nama
Dobri Halide moj

Refren
U pjesmama živjet ćemo ti i ja
Svaki naš stih pamtit će harmonika
Gradovi pjevali su, plakali
Uvijek ti si bio veliki
Čovjek od ljubavi

U pjesmama živjet ćemo ti i ja
Svaki naš stih pamtit će harmonika
Gradovi pjevali su, plakali
Uvijek ti si bio veliki
Čovjek od riječi
I ljubavi

Čuvat ću ti dušu
Vjeran kao vojnik
I drugi sa mnom
Čuvat će tvoj lik
Živjet ćeš u nama
Dobri Halide moj

Refren
U pjesmama živjet ćemo ti i ja
Svaki naš stih pamtit će harmonika
Gradovi pjevali su, plakali
Uvijek ti si bio veliki
Čovjek od ljubavi

U pjesmama živjet ćemo ti i ja
Svaki naš stih pamtit će harmonika
Gradovi pjevali su, plakali
Uvijek ti si bio veliki
Čovjek od riječi
I ljubavi


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