Trump optužio islam i migrante za nerede u Francuskoj pa dobio žestok odgovor

Lider francuske ljevičarske stranke Nepokorena Francuska Jean-Luc Mélenchon odgovorio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je za talas protesta i nereda u Francuskoj okrivio masovne migracije i islam.Gospođa Le Pen mu je ispričala izmišljenu verziju uzroka nasilja u Francuskoj“, napisao je Mélenchon na društvenoj mreži X.Dodao je da policija, kako tvrdi, „provocira, napada, povrijeđuje i sakati mlade prosvjednike i sindikaliste“.

Trump je ranije na Truth Socialu poručio da aktuelni protesti nemaju veze s problemima u školama.

„Ono što se događa u Francuskoj nije ništa drugo nego nekontrolirana masovna migracija. Ovdje nije riječ o školama, nego o islamu koji želi preuzeti nekoć veliku zemlju“, napisao je Trump, ne navodeći dokaze za tvrdnju da su migracije ili islam uzrok protesta.

Protestni pokret počeo je među srednjoškolcima, posebno u pariškoj regiji, a potom se proširio širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i drugog osoblja, manje prenatrpane razrede te bolje uslove u školskim zgradama.

Demonstracije su posljednjih dana praćene ozbiljnim neredima, paljenjem objekata, napadima na policiju i vandalizmom. Istovremeno su zabilježene i teške povrede učenika, dok organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju policiju za prekomjernu upotrebu sile. Vlasti tvrde da su se protestima pridružile nasilne grupe i ekstremisti.

Od početka protesta privedene su hiljade ljudi, većinom maloljetnika, dok su povrijeđene stotine učenika, školskih radnika i policajaca.

Današnji protesti bili su među najvećima do sada. Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova procijenilo je da je širom zemlje demonstriralo 256.000 ljudi, uključujući 56.000 u Parizu. Organizatori, međutim, tvrde da je bilo oko 450.000 demonstranata, od čega 100.000 u glavnom gradu,pišu Vijesti

Pokret je u međuvremenu prerastao iz učeničkih protesta u širu mobilizaciju kojoj su se pridružili nastavnici, studenti, roditelji i sindikati.

Trumpova izjava nije prvi komentar iz njegove porodice. Njegov sin Donald Trump Jr. nekoliko dana ranije također je povezao nasilje s francuskom migracijskom politikom, poručivši da „Pariz ponovno gori“.

(Vijesti.ba)

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