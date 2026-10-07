Američka senatorica o novim sankcijama Dodiku: On radi na podjeli BiH

Američkoj senatorici Cynthiji Jeanne Shaheen danas je u sarajevskoj Vijećnici uručeno priznanje Počasni građanin Grada Sarajeva za 2025. godinu, kao priznanje za njen dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine i podršku euroatlantskim težnjama BiH.U svom obraćanju prisutnim u Vijećnici osvrnula se i na djelovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika i njeno zagovaranje uvođenja ponovnih sankcija bivšem predsjedniku entiteta RS.Prošle godine u Senatu je usvojen zakon u SAD-u kojim se zagovara da se sankcionišu oni koji zagovaraju secesiju i podjele Bosne i Hercegovine. Ja sam čvrsto zagovarala da se ponovo uvedu sankcije Miloradu Dodiku, jer on ne radi na jačanju nego na podjeli Bosne i Hercegovine” poručila je Shaheen u Sarajevu. Podsjećamo, dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca u augustu je ponovo pozvala administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske.

„Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici te saradnici Memorijalnog centra Srebrenica pozvani na saslušanje“, stajalo je u zajedničkom saopćenju koje su potpisali vodeća demokratska članica Odbora za vanjske poslove Senata Jeanne Shaheen, predsjednik Odbora za oružane snage Senata Roger Wicker, predsjednik Odbora za pravosuđe Senata Chuck Grassley, vodeći demokratski član tog odbora Dick Durbin, te kongresmeni Bill Keating i Mike Turner.

Oni su pozvali Trumpovu administraciju da postupi u skladu s ovogodišnjim zakonom o odbrani, kojim je od američkih zvaničnika zatraženo da uvedu sankcije svakoj osobi za koju predsjednik utvrdi da „ugrožava sigurnost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kojeg dijela država Zapadnog Balkana“.Podsjećamo, priznanje “Počasnog građanina Sarajeva” senatorici Shaheen uručio gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić na svečanoj ceremoniji.

Iz Grada Sarajeva ističu da je Shaheen kroz svoj dugogodišnji politički angažman dosljedno pokazivala predanost jačanju odnosa SAD-a i BiH, kao i podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i prosperitetu Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

Takav angažman učinio ju je jednom od najznačajnijih i najpostojanijih saveznica Bosne i Hercegovine na američkoj političkoj sceni.

Shaheen svoju podršku BiH nije iskazivala samo političkim djelovanjem u Washingtonu već i posjetama Bosni i Hercegovini, tokom kojih je kontinuirano ukazivala na stratešku važnost stabilne i uspješne BiH za Sjedinjene Američke Države.

Njen doprinos afirmaciji Sarajeva ogleda se i u kontinuiranom zalaganju za Sarajevo kao simbol otpornosti i evropske budućnosti.

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