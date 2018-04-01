Košarac nakon rezultata izbora: “Dva naprema jedan u Predsjedništvu za Sarajevo znači kraj BiH”

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac komentirao je preliminarne rezultate izbora za Predsjedništvo BiH, navodeći da bi odnos snaga dva naprema jedan mogao biti različito tumačen.Košarac je na društvenoj mreži X naveo da bi takav omjer, kako ga tumači Sarajevo, mogao značiti “kraj BiH”, dodajući da to, prema njegovom mišljenju, možda i nije loše.stovremeno je naveo da drugi takav raspored u Predsjedništvu BiH tumače kao mogući povratak “izvornim principima” Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Drugi tumače da takav omjer snaga znači mogući povratak Dejtonu. Nema građanske BiH – poručio je Košarac.

Prema preliminarnim rezultatima koje je komentarisao, novi saziv Predsjedništva BiH trebali bi činiti Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda i Denis Bećirović kao član iz reda bošnjačkog naroda,pišu Avaz

Facebook komentari