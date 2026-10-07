Fudbal

Velež doveo pojačanje iz Celja, potpisan nesvakidašnji ugovor

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Objavljeno prije 20 minuta

Fudbalski klub Velež predstavio je novo pojačanje za nastavak sezone.

Novi igrač Rođenih je Nino Vukasović, koji je s mostarskim klubom potpisao ugovor do kraja polusezone, uz mogućnost produženja saradnje do kraja tekuće sezone.

Vukasović je rođen 23. marta 2001. godine u Zagrebu, a prve fudbalske korake napravio je u omladinskim selekcijama Dinama.

Godine 2021. prešao je iz Dinama II u Inter iz Zaprešića, gdje je proveo godinu dana na posudbi. Nakon toga igrao je za Sesvete, a u ljeto 2024. godine napustio je taj klub i karijeru nastavio u slovenskom Radomlju,pišu Vijesti

U Radomlju je proveo nešto više od godinu dana, nakon čega je prešao u Celje. Upravo je s tim klubom u sezoni 2025/26 osvojio titulu prvaka Slovenije.

Vukasović je za Radomlje odigrao ukupno 38 utakmica i upisao tri asistencije. Igra na poziciji lijevog beka, ali može odgovoriti i na ofanzivnije uloge na lijevoj strani.

Novi fudbaler Veleža nastupao je i za mlađe selekcije Hrvatske. Za U16 reprezentaciju upisao je jedan nastup 2017. godine.

Iz Veleža očekuju da će Vukasović pojačati konkurenciju u ekipi i brzo se uklopiti u novu sredinu.

“Fudbalski klub Velež, Nini želi srdačnu dobrodošlicu i mnogo uspjeha u dresu naših Rođenih”, poručili su iz mostarskog kluba.


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