Srce vam ubrzano kuca pri naporu: Evo šta ergometrija može otkriti

Ako se tegobe poput ubrzanog rada srca, zaduhe, pritiska ili bola u prsima javljaju tek pri naporu, pregled u mirovanju ne mora uvijek dati potpunu sliku. Upravo zato ljekar može preporučiti ergometriju, odnosno EKG test opterećenja.Tokom pregleda pacijent hoda na pokretnoj traci ili vozi sobni bicikl, dok se postepeno povećava opterećenje. Istovremeno se prate EKG, puls, krvni pritisak i simptomi koje pacijent osjeća.

Ergometrija može pomoći u procjeni kako srce reaguje na fizički napor, ali ubrzan puls tokom aktivnosti sam po sebi ne znači da postoji bolest srca.

Srce tokom napora

Kako se povećava fizičko opterećenje, tijelu je potrebno više kisika, pa srce mora pumpati više krvi. Zbog toga se tokom ergometrije prati kako se mijenjaju srčani ritam, krvni pritisak i EKG.

Važno je ljekaru odmah reći ako se pojave bol ili pritisak u prsima, izrazita zaduha, vrtoglavica, slabost ili drugi neugodni simptomi.

Cilj testa nije izdržati što duže po svaku cijenu. Medicinski tim može prekinuti pregled kada procijeni da je to potrebno, a pacijent također treba prijaviti tegobe koje se pojave tokom opterećenja.

Brojke se ne gledaju same

Nalaz ergometrije ne može se procijeniti na osnovu jedne brojke. Postignuti fizički kapacitet poredi se s očekivanjima za dob i spol, ali se uzimaju u obzir i kondicija, zdravstveno stanje, simptomi i razlog zbog kojeg je test urađen.Važan je i razlog zbog kojeg je test prekinut. Ako je osoba prestala zbog umora nogu, bolova u leđima ili drugog razloga koji nije povezan sa srcem, mogućnost procjene rada srca može biti ograničena.

Zbog toga dvije osobe s istim trajanjem testa mogu dobiti potpuno različitu ljekarsku procjenu.

Šta znače MET-ovi?

MET je jedinica kojom se izražava intenzitet fizičkog opterećenja i koristi se za procjenu funkcionalnog kapaciteta.

Vrijednost od oko 10 MET-ova može biti dobar orijentir za funkcionalni kapacitet kod osobe srednje životne dobi bez simptoma, ali se ne može koristiti kao univerzalna granica.

Niži rezultat sam po sebi ne potvrđuje postojanje bolesti, kao što ni viša vrijednost ne znači automatski da je srce potpuno zdravo.

MET-ovi se zato uvijek tumače zajedno s EKG-om, simptomima, krvnim pritiskom i načinom na koji je test završen.

Puls i oporavak

Tokom testa prati se i srčana frekvencija, ali sam broj otkucaja srca nije dovoljan za procjenu.

Očekivana frekvencija zavisi, između ostalog, od dobi i fizičke spremnosti. Ljekaru je zato važno kako se puls ponaša tokom povećanja opterećenja, ali i koliko se brzo vraća prema vrijednostima nakon prestanka aktivnosti.

Praćenje se ne završava u trenutku kada pacijent siđe s pokretne trake ili prestane pedalirati. I period oporavka može pružiti važne informacije o radu srca.

Uredan nalaz nije uvijek kraj

Uredan rezultat može biti ohrabrujući, ali daljnji postupak zavisi od razloga zbog kojeg je pregled urađen i od simptoma koje osoba ima.

Ako tegobe i dalje traju ili se pogoršavaju, ljekar može preporučiti dodatne preglede iako je ergometrija bila uredna.

S druge strane, sumnjiv ili nejasan nalaz ne znači automatski da postoji ozbiljna bolest. U takvim situacijama mogu biti potrebne dodatne metode, poput ultrazvuka srca tokom opterećenja, snimanja uz primjenu lijekova ili CT pregleda krvnih sudova srca.

Koja će se pretraga preporučiti zavisi od simptoma, faktora rizika i rezultata prethodnih pregleda.

Kako se pripremiti?

Za ergometriju je najbolje obući udobnu odjeću i obuću prikladnu za hodanje ili vježbanje.

Prije pregleda treba slijediti upute zdravstvene ustanove u vezi s hranom, pićem, pušenjem i eventualnim izbjegavanjem kofeina,piše Avaz

Ljekaru treba reći koje lijekove osoba koristi. Terapiju ne treba samostalno prekidati niti preskakati prije pregleda. Ako se koriste inhalatori ili druga terapija koja može biti važna tokom fizičkog napora, i to treba unaprijed naglasiti.

Kada dobijete nalaz, važnije od poređenja pojedinačnih brojki s rezultatima drugih ljudi jeste da pitate ljekara šta nalaz znači u vašem slučaju, da li je opterećenje bilo dovoljno za procjenu i da li su potrebne dodatne pretrage.

Ubrzan puls pri naporu može biti normalan odgovor organizma, ali ako se uz njega javljaju bol u prsima, izražena zaduha, vrtoglavica, nesvjestica ili druge tegobe, potrebno je razgovarati s ljekarom i utvrditi njihov uzrok.

Facebook komentari